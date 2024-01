Miguel Ángel Loor, abogado de profesión, a sus 41 años, está decidido a revolucionar las ligas en Sudamérica y a cambiar la mentalidad de los dirigentes en la región. Con la experiencia de haber gerenciado el Barcelona Sporting Club y el Guayaquil City, decidió empezar hace cinco años un gran cambio en el fútbol ecuatoriano, creando la LigaPro, una organización totalmente independiente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y los resultados respaldan un modelo que busca asemejarse a la administración de las principales ligas europeas, que apoyaron su proyecto. Superávit todos los años, más 30 jugadores ecuatorianos en Europa, sus clubes logran títulos internacionales, la Liga Pro se transmite en Star+, con patrocinadores que renuevan año a año y ha sido considerado por la IFFHS en el puesto 11 de mejores ligas del mundo. Es actualmente la única liga sudamericana parte del World Leagues Forum. Durante la última final de la LigaPro 2023 pudimos conversar con él para entender el secreto de su modelo de gestión.

-¿Cómo hizo la LigaPro en cinco años para llegar a consolidarse entre las mejores quince ligas del mundo, cerca del top ten?

La historia en nuestro continente, desordenado en el fútbol, nos dice que esas cosas no se pueden hacer o que son muy difíciles de lograr en el corto plazo. Yo creo que no. Estableciendo los parámetros correctos y copiando las cosas buenas de las ligas importantes en el mundo, si las aplicas, las consigues y tienes éxito. Lo principal en Ecuador ha sido la unión de los clubes para decidir ser todos ordenados. Estamos en un lugar importante, pero creo que aún no es el techo de lo que puede alcanzar la LigaPro.

-El problema del fútbol peruano ha sido siempre que los dirigentes tienen objetivos distintos, incluso personales y les ha costado llegar a acuerdos en conjunto. ¿Cómo se logró esto en la LigaPro de Ecuador?

Lo importante es dividir la cancha y la parte dirigencial y en Ecuador lo hemos hecho así. En la cancha cada uno compite por su club, ahora cuando salimos de la cancha, todos pensamos en la construcción de una buena liga. Los dirigentes tienen derecho a reclamar el estadio dónde juegan, los horarios o los árbitros, eso es correcto. Pero la estructura organizativa de la liga, eso no puede estar en discusión y todos apoyan.

LigaPro Ecuador Liga 1 Esta temporada la jugarán 16 equipos Esta temporada la jugarán 18 equipos Plantilla más caro: Independiente del Valle - 35 mills. de dólares Plantilla más caro: Alianza Lima - 17 mills. de dólares Jugador más caro: Kendry Paez* (IDV) - 10 millones de dólares Jugador más caro: Joao Grimaldo (Cristal)- 1.8 millones de dólares *Fue vendido al Chelsea por 20 mills. pero se unirá en 2025.

LA TRANSPARENCIA ECONÓMICA

-Los clubes profesionales manejan mucho dinero especialmente por derechos audiovisuales y transferencias de jugadores. ¿Cómo logran que ese dinero se reinvierta en las organizaciones? Hablamos puntualmente en infraestructura, personal capacitado y en divisiones menores…

No es fácil, lo que nosotros tenemos es un control económico, que incluso es criticado. Todos quieren que los clubes estén saneados ahora mismo, pero toma tiempo porque vienen de una estructura donde no había ni un papel presentado. Hoy auditamos a los clubes y ellos presentan toda la información en sus balances. Lamentablemente algunos se han ido filtrando o han tenido que descender de la liga porque no han podido con sus finanzas o por su manera de administrar el club que no ha sido la correcta. Ha sido una mejoría gradual y cada año somos más estrictos. En el fútbol o en cualquier negocio, no puedes gastar más de lo que ingresas. Tenemos todo tipo de controles como es de impuestos y de lavado de activos, que lo incluimos dentro del control económico para que esté lo más transparente posible. Nos audita una compañía que una Big Four del mundo, no permitimos que no sea menos que eso y todos los balances son publicados en la página web. Las ligas deben ser ordenadas, autónomas y transparentes

-¿Por qué es tan importante que esta información sea visible para cualquiera en un club de fútbol?

Siempre digo que el fútbol no es público, pero es popular, y como es popular hay cierta obligación de transmitir información a la gente. No hay otra manera de hacerlo. Todas las personas dicen que son honestas pero la honestidad tienes que acompañarlas de transparencia, si no es mentira. Es lo que tratamos de replicar con todos los clubes que forman la LigaPro. Porque si cometemos errores está bien, pero no tenemos nada que esconder.

-Las transferencias de jugadores es un ingreso que sostiene a los clubes además de los derechos audiovisuales en el fútbol ecuatoriano. Por ejemplo, tienen más de treinta jugadores en distintos clubes de Europa.

Si bien es cierto la LigaPro lo que ha hecho es organizar un torneo ordenado también tengo que destacar el trabajo de los clubes como de Independiente del Valle o Liga de Quito (LDU). Ahora en Machala hay un club que se llama Orense que está haciendo bien las cosas. Es decir, ellos hacen su trabajo. Nosotros ponemos las reglas y los clubes que no las respetan solitos van a ir desapareciendo. Los que sí lo hacen tienen un ingreso muy importante, que debe ser el principal, porque lo que especialmente somos en nuestro continente es ser productores de talento, y ese es un ingreso muy importante como lo es hoy para Independiente del Valle y la Liga de Quito.

-¿Cómo se explica el fenómeno de Independiente del Valle? Es un modelo de gestión en la región y hoy todos quieren ser como este club…

Independiente del Valle no se hizo hace un año. Tienen quince años con esa mentalidad y empezó a ver los frutos hace cinco. Son diez años de sacrificio de un club que antes nadie los tomaba en cuenta. Todos decían miran lo que hacen esos loquitos. Bueno, eso loquitos ahora son una potencia en el continente que han demostrado que trabajando de esa manera puedes lograr un ingreso superlativo como vender a Moisés Caicedo en más de 100 millones de euros y recibir de esa venta un porcentaje. No son cosas normales, pero ellos ya rompieron esa barrera.

LDU de Quito fue campeón de la Copa Sudamericana 2023. Paolo Guerrero fue el '9' del equipo. (Foto: Agencias)

LOS DERECHOS AUDIOVISUALES

-Este año el fútbol peruano ha vivido un gran conflicto por los derechos audiovisuales. En Perú la Liga 1 dejó de tener contrato con CFP, que tiene como socio a Gol TV, la empresa con la que ustedes tienen contrato por derechos de TV. ¿Cuál ha sido su experiencia? Porque existen diversas versiones en redes sociales y medios.

Yo tengo que ver todo el negocio. Hasta el momento hay facturado más de 170 millones de dólares desde que llegó Gol TV. Ellos han pagado el 93% del contrato y no hubo un solo dólar de descuento durante la pandemia. Es un proveedor que tengo que cuidarlo y tengo que ayudar a que crezca. Nos trajo a Disney, una plataforma reconocida internacionalmente, donde a partir de ahora se va a transmitir de manera exclusiva la LigaPro. Con Gol TV la experiencia ha sido muy buena, si nos comparamos con el resto de ligas de la región, somos uno de los mejores pagados.

-¿Qué opina de Paco Casal con quien hace negocios hace varios años?

La gente puede tener mil críticas, pero yo no las tengo. Yo creo que el fútbol ecuatoriano le debe tener mucho aprecio, porque vino y apostó por nuestra liga cuando nadie lo hacía y ha pagado un dinero muy importante y lo sigue haciendo. Así que hay que buscar la manera de seguir apoyándolo a crecer. Es muy fácil inventarse cosas, que si dejamos a Gol TV van a venir de aquí o de allá. Si es así, que venga y garantice ese dinero. Hay gente que fácilmente critica las cosas pero yo pienso que estamos bien. ¿Podemos estar mejor? Sí, pero yo necesito que Gol TV haga plata. Porque esto no es una beneficencia. No podemos esperar que Gol TV nos regale el dinero, así no funciona. Hay que trabajar por mejorar el producto y trabajar para contrarrestar la piratería. Todo eso servirá para que esa gente haga más dinero y nosotros también.

-Claro, porque finalmente ves Star+ y al costado de la Premier League, está LaLiga, el fútbol argentino y también te aparece la LigaPro…

Y estaba el fútbol peruano antes... No sé exactamente lo que pasó. Creo que al final tienes que ver que es positivo para el fútbol y creo que Casal es positivo para el fútbol de Ecuador y a partir de ahí nos ayudamos mutuamente. Si finalmente es la persona que nos ha traído a la mesa que también nos transmita Disney, entonces estamos bien.

LA NECESIDAD DE SER LIGAS AUTÓNOMAS

-¿Qué crees que tienen que mejorar las ligas en Sudamérica?

Es que no hay ligas, es una mentira. La única liga en Sudamérica es la ecuatoriana porque es la única que tiene independencia y autonomía.

-Pero tenemos dos ligas potentes como la brasileña y la argentina. ¿Dónde quedan estas dos potencias?

Pero no tienen independencia. Independiente es que esté completamente separada de la federación, con comunicación, pero separados y con autonomía absoluta. Así funciona la LaLiga, la Premier League o la Bundesliga. Pero en Sudamérica tenemos una dependencia de las federaciones que no sé si es política o financiera.

-¿Y cómo lograron esa autonomía ustedes?

A nosotros cuando nos dieron la liga, nos dieron un papel, nada más. Empezamos trabajando en mi oficina personal. Ahí nos sentábamos los dirigentes y empezamos a armar lo que hoy es la LigaPro. Hoy tenemos a 50 personas trabajando con nosotros y otros 500 de forma indirecta. Es una estructura que no existe en Sudamérica. Al final lo que tenemos que entender que la diferencia entre Sudamérica y Europa es el orden. Sudamérica tiene más talento, eso sin duda, pero nosotros somos desordenados. Entonces los europeos con orden, visión y estructura, y un gran trabajo de comercialización nos han sacado una ventaja salvaje. Si Sudamérica se ordenara y fuese transparente en todas sus ligas, posiblemente estaríamos en un nivel superior.

COMPARTIR EL MODELO DE GESTIÓN

-Usualmente las organizaciones y las empresas son celosas con la información que manejan, especialmente si han tenido éxito. Pero tu posición es distinta, tú la quieres compartir. Quieres que todos en la región estén bien. ¿Por qué?

Yo mismo me cuestiono eso y me digo a mí mismo, capaz si no le digo a nadie nada, seguimos ganando y Ecuador sigue creciendo sobre el resto. Pero creo, que si seguimos creciendo nosotros y crecen los demás, la competencia mejora. A mí, por ejemplo, no me hace ningún bien si Perú se hace una liga de verdad, ni a la liga de Ecuador le deja nada. Pero es lo correcto. Pienso que tener una administración independiente, bien estructurada y con comunicación con la federación es el camino. Yo tengo comunicación con la federación. No me llevé bien en algún momento, pero hoy tenemos una comunicación fluida. No cruzamos la línea de cualquier discusión, la madurez de todos los dirigentes nos permite saber hasta dónde llegar. Eso ha hecho que todos crezcamos porque a la selección ecuatoriana también le va bien. La selección mayor va a los mundiales y los juveniles también destacan. Entonces, la federación dedicada a la selección ha hecho que compita bien y nosotros dedicados a los clubes, hemos logrado que destaquen en los torneos internacionales. En el fútbol mandan los resultados y nosotros podemos hablar por resultados: los dos últimos campeones de la Copa Sudamericana son ecuatorianos.

-¿Te has reunido con varias ligas de Sudamérica para mostrarles su modelo de gestión?

No tengo ningún interés directo a que la gente se haga liga. He ido a Uruguay, a Chile, a Brasil, a Argentina, para explicar el modelo, pero siguen con la misma línea federativa.

-¿Pero todos usan la denominación de liga? ¿Entonces no una liga verdaderamente?

No, no es real. Porque una liga necesita autonomía, una estructura independiente. Hay muchos problemas si dejas todo en una sola estructura con la federación.

-¿Ese es el gran problema de por qué la Liga 1 de Perú no crece?

Creo que Perú tiene un gran espectro para crecer, es un país con mayor población que Ecuador. Con muchísimos habitantes y por lo tanto, muchísima gente que puede ver televisión. Talento tiene, porqué Perú siempre ha sido de los países que juega mejor al fútbol, pero algo ha ocurrido administrativamente para que estén donde estén. No es que estén en el hoyo, tampoco, pueden crecer rápidamente, pero no veo intención de sus dirigentes.

-Después de cinco años de manejo de la Liga 1, ahora la FPF ha formado una comisión independiente para que gestione una nueva liga profesional. ¿Es una solución?

Para empezar, detesto la palabra comisión, es la manera más fácil de dilatar las cosas y de armar algo basado en la vagancia. Si quieres hacer algo, lo haces y punto. Generas una estructura administrativa que lo haga con autonomía. En Ecuador no fue fácil, pero lo hicimos. Nos fuimos a España a aprender y luego empezamos a aplicar la estructura con la ayuda de la LaLiga.

EL APRENDIZAJE DEL MODELO EUROPEO

-¿Cuánto ayudó haber realizado alianzas con ligas tan importantes como LaLiga, la Premier League o la Bundesliga?

Me he reunido con las tres ligas y especialmente con la liga española tenemos una relación muy importante, son una especie de padrinos, porque nos asesoraron en todo el proceso de implementación y ahora trabajamos todo nosotros. Con la Bundesliga vimos temas de seguridad y con la Premier League vimos diversos temas con el CEO Richard Masters. Hemos conversado todas las cosas que hacen, porque queríamos aprender. Lamentablemente no me puedo ir a ninguna liga de Sudamérica a aprender, tengo que irme más lejos. Lo que hemos hecho es replicar esos modelos de gestión para la interna que hoy nos han dado resultados importantes.

-Una fuente de ingresos fundamental son los patrocinadores. ¿Cómo valorizar los patrocinios desde la perspectiva de una liga?

Con imagen, con buen fútbol, con un buen producto. Con una producción de televisión moderna, generando audiencia y tratando de que no haya la mayor cantidad de escándalos posibles para que los patrocinadores vengan. Nosotros empezamos con cero dólares, ahora rozamos los 4 millones de dólares anuales en patrocinadores y queremos seguir creciendo para seguir financiando otros proyectos como nuestra fundación, instituto de gestión deportiva o nuestra liga de menores.

-¿Qué otro tipo de aportes como liga le dan a los clubes?

Les entregamos a los clubes herramientas tecnológicas de scouting de futbolistas, ayudamos con el transporte de los clubes con viajes en chárter, los clubes de la B viajan todos en buses de dos pisos. Todos los equipos de Primera División se alojan en hoteles cinco estrellas. Hoy estamos tratando de conseguir un seguro médico privado para todos los futbolistas. Son cosas que nos alegran porque los clubes están entendiendo lo que es realmente importante. Así vamos avanzando, yo prefiero a los clubes darles esas herramientas que darles solo plata, para que no se vaya a otra cosa y no a lo prioritario.

CONSTANTE CRECIMIENTO

-¿A dónde quieren llegar? ¿Cuáles son los siguientes pasos?

Queremos que la LigaPro sea la liga de fútbol profesional más importante del continente. No me avergüenza decirlo, espero que lo podamos ser con el tiempo. Esta temporada hemos tenido a Paolo Guerrero y a Marcelo Moreno Martins jugando en Ecuador, dos referentes del fútbol peruano y boliviano. La idea es que sigan llegando más figuras pero lógico, eso se dará, cuando los clubes se sigan ordenando. No tengo por qué desesperarme, el fútbol es eterno. Capaz en unos años llegan más figuras aún, pero con los clubes saneados. Tener más Paolos Guerreros en Ecuador nos va a ayudar a crecer. Ese nivel de contrataciones solo se da en Brasil o Argentina.

-En Perú no se pudo llevar a cabo la premiación en el partido final, porque el club local, Alianza Lima, decidió apagar las luces del estadio. ¿Cómo tomaste esa noticia que repercutió en la imagen de la liga peruana?

Es normal que exista una furia cuando pierdes, pero hay líneas que no se pueden cruzar y esa es una de esas. Por nuestra parte, se jugó una final entre dos dirigencias de primerísimo nivel, todos son unos caballeros. Incluso, el presidente de la República asistió, Daniel Noboa. No en vano se enfrentaron en la final el campeón de la Copa Sudamericana 2022 y la del 2023. Ese es el nivel d e nuestro espectáculo.