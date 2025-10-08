Miguel Ángel Russo llegó a Alianza Lima con la serenidad de quien ha visto todo en el fútbol, pero también con la ilusión intacta de un debutante. Su paso por La Victoria fue corto, sí, pero bastó para dejar una marca de respeto y admiración. No prometió milagros, ofreció trabajo; no buscó protagonismo, impuso carácter. Hoy, tras su partida, queda la imagen de un caballero del fútbol, de esos que enseñan que ganar también puede hacerse en silencio.

