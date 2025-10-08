LIMA,PERU MIERCOLES 06 DE MARZO DEL 2019 PARTIDO DE FUTBOL POR LA COPA LIBERTADORES 2019 ENTRE ALIANZA LIMA VS RIVER PLATE. FOTOS: FRANCISCO NEYRA \ GRUPO EL COMERCIO
Alianza Lima empató 1-1 ante River con Miguel Ángel Russo en la dirección técnica
Jean Pierre Maraví Coppa
llegó a con la serenidad de quien ha visto todo en el fútbol, pero también con la ilusión intacta de un debutante. Su paso por La Victoria fue corto, sí, pero bastó para dejar una marca de respeto y admiración. No prometió milagros, ofreció trabajo; no buscó protagonismo, impuso carácter. Hoy, tras su partida, queda la imagen de un caballero del fútbol, de esos que enseñan que ganar también puede hacerse en silencio.

Fernanda Huapaya

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

