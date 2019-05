Miguel Ángel Russo: "El fútbol peruano necesita transitar por una etapa de mayor profesionalización"

Miguel Ángel Russo se manifestó hacia los medios argentinos, tras su fugaz paso por Alianza Lima. El estratega de 63 años aseguró que el cuadro íntimo le ofreció duplicarle el salario; sin embargo, el ya tenía la decisión tomada.

"A Alianza Lima lo compró un grupo que me ofertaba el doble del dinero para que me quedara, pero ya había tomado la decisión y quienes me conocen saben que cuando decido no modifico porque fue la conclusión de un análisis exhaustivo", sostuvo el entrenador.

Acto seguido, Miguel Ángel Russo se refirió al presente que vive el fútbol peruano y lo que necesita para recuperarse en años futuros.

"Es que resulta difícil cambiar estructuras cuando uno tiene una manera de concebir al fútbol. El fútbol peruano necesita transitar por una etapa de mayor profesionalización, que sé que lo van a conseguir en el tiempo, pero para ello necesitan de todas las partes", sentenció el argentino.