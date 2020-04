El inicio de la temporada 2007 tuvo una pugna entre dos clubes por Miguel Ángel Torres. Al final, el ex Universitario de Deportes jugó por Cienciano y cumplió una destacada actuación en la Copa Libertadores y el Descentralizado. Trece años después, el ex volante develó por qué no firmó por Alianza Lima.

“En enero de 2007 la dirigencia de Alianza se contacta conmigo para ir al club íntimo. Yo quería regresar a Lima porque en Alianza, 'U' y Cristal tienes más protagonismo”, declaró Miguel Ángel Torres en ‘Hablando Fútbol’.

Tras ello, el ex Cienciano acotó: “Hablo con representante y Cienciano hizo una propuesta idéntica a la de Alianza. Le dije que me paguen 500 o mil dólares más e iba a Lima”.

Sin embargo, el pase se cayó por una declaración: “Ellos dicen algo con lo cual decido no ir. ‘Dile a Miguel que va a estar en Alianza, que más puede pedir’. Entonces no fui y me quedé en Cienciano. Ese año le hice un gol a Boca y Alianza hizo 0 puntos en la Libertadores. Son cosas de la vida”, finalizó.

MÁS EN DT...