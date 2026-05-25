El defensor de Sporting Cristal, Miguel Araujo, habló sobre el complicado presente del equipo y reconoció que el factor anímico viene afectando el rendimiento colectivo. “Lamentablemente, el tema anímico está pasando factura”, expresó el futbolista.

Durante sus declaraciones, Araujo resaltó la actitud de algunos compañeros que vienen tomando protagonismo en los momentos difíciles del equipo.

“Esto es de experiencia, de asumir los partidos, como ves varios jugadores asumen: como Yoshimar Yotún, Gustavo Cazonatti, Diego Enríquez, son jugadores que asumen y lo ves dentro del verde”, comentó.

Sin embargo, el defensor dejó claro que el compromiso debe ser colectivo. “Creo que deben ser todos. Porque si todos no nos ponemos la camiseta, no la sudamos, creo que nos va a costar”, agregó.

Miguel Araujo. (Foto: Getty Images)

“Estamos cansados”

El futbolista también reconoció que existe molestia dentro del plantel por la repetición de errores y la falta de resultados positivos. “Hay una autocrítica y la asumimos como tal. Pero también tenemos que ser responsables cada uno. Ver y señalarnos, ya estamos cansados de vernos las caras y no decir nada”, sostuvo.

Otro de los puntos que preocupan al defensor son las facilidades defensivas que viene mostrando el equipo. “Son goles muy fáciles los que nos hacen y estamos cansados ya. Estamos cansados de atacar todo el partido y que nos ataquen una vez y nos metan gol”, señaló.

Miguel Araujo: "Si todos no sudamos la camiseta nos va costar. Nos meten goles muy fáciles, tenemos que vernos la cara y decirnos la estás #$&@*$& y hay que mejorar"@L1MAX_ pic.twitter.com/Pv4WxF9jnP — Percy Ramos (@percy_ramos) May 25, 2026

Finalmente, el zaguero afirmó que el plantel deberá mejorar si quiere volver a competir al máximo nivel. “Hay que mejorar en ese sentido”, concluyó.

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