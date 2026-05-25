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La dura reflexión de Miguel Araujo sobre Sporting Cristal tras los malos resultados. Foto: Captura de video/Liga1Max
La dura reflexión de Miguel Araujo sobre Sporting Cristal tras los malos resultados. Foto: Captura de video/Liga1Max
Por Redacción EC

El defensor de Sporting Cristal, Miguel Araujo, habló sobre el complicado presente del equipo y reconoció que el factor anímico viene afectando el rendimiento colectivo. “Lamentablemente, el tema anímico está pasando factura”, expresó el futbolista.

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