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Cristal sin margen en la Libertadores: Araujo pide autocrítica y más de los jóvenes. Foto: Captura de video/@JaxLatinMedia/X
Cristal sin margen en la Libertadores: Araujo pide autocrítica y más de los jóvenes. Foto: Captura de video/@JaxLatinMedia/X
Por Redacción EC

Sporting Cristal no solo perdió el invicto de local en la Copa Libertadores 2026, sino que también dejó varias dudas tras el 2-0 ante Palmeiras. En ese contexto, Miguel Araujo fue uno de los referentes que dio la cara y realizó una autocrítica sobre lo ocurrido en el campo.

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