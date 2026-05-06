Sporting Cristal no solo perdió el invicto de local en la Copa Libertadores 2026, sino que también dejó varias dudas tras el 2-0 ante Palmeiras. En ese contexto, Miguel Araujo fue uno de los referentes que dio la cara y realizó una autocrítica sobre lo ocurrido en el campo.

El defensor reconoció que el equipo inició bien, pero no supo sostener el rendimiento tras el primer golpe del rival. “Comenzamos muy bien los primeros 15 minutos, pero con el gol se nos complica. Creo que lo perdemos en las segundas pelotas y en esos detalles que en estos partidos te cuestan caro”, sostuvo.

Al igual que el análisis del comando técnico, Araujo hizo énfasis en los errores puntuales que terminaron inclinando el partido. Frente a un rival de jerarquía como Palmeiras, cualquier desconcentración se paga caro. “Y en los detalles. Estos equipos te matan”, remarcó el zaguero.

Autocrítica interna

Más allá de lo sucedido en la Libertadores, Araujo amplió el análisis al presente del equipo, incluyendo la Liga 1, donde Cristal no ha tenido el rendimiento esperado. “Tenemos un grupo muy fuerte, a pesar de que hayamos perdido, la mentalidad está al 100. Hay que seguir corrigiendo los detalles, no solo los once. Porque también miramos la liga local y nos está costando”, afirmó.

El defensor celeste fue más allá y dejó un mensaje claro al plantel: “Todos tenemos que ser autocríticos de cada uno, lo que hemos jugado la copa y el torneo local”.

“Comenzamos bien los primeros 15, con el gol se nos complica. En estos partidos, los detalles TE MATAN. A los chicos que se les da oportunidad en la Liga tienen que aprovechar su oportunidad al máximo”



Miguel Araujo, jugador de Sporting Cristal



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Mensaje directo a los más jóvenes

Uno de los puntos más duros de sus declaraciones estuvo dirigido a los futbolistas más jóvenes. “En principio, no jugamos los mismos”, dijo ante la pregunta sobre porqué pareciera haber dos equipos distintos en los torneos. ”Y a los chicos que se les da la oportunidad en la liga tienen que aprovechar al máximo”, explicó. En esa línea, añadió: “Les está costando, por un tema de confianza, de preparación. La autocrítica tiene que estar”.

Finalmente, el defensor reconoció la superioridad del rival, destacando su experiencia y manejo del juego. “Palmeiras sabe jugar estos encuentros, incluso cuando se tiró atrás manejó bien los tiempos”, señaló. Asimismo, subrayó un aspecto que el equipo debe mejorar: “Nosotros debemos aprender a no solo atacar, sino también controlar el ritmo”.

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