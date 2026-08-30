Sporting Cristal cayó 1-0 ante Sport Boys por la séptima jornada del Torneo Clausura 2026. El resultado significó un duro golpe para los celestes, quienes además perdieron una hegemonía de 19 años sobre el conjunto chalaco.

Tras el partido, Miguel Araujo expresó su molestia por la derrota y realizó una evaluación crítica del desempeño de Sporting Cristal. El defensor consideró complicado rescatar aspectos positivos debido a las circunstancias vividas durante el encuentro.

“No se puede rescatar mucho, simplemente el esfuerzo de los diez compañeros y de los que entraron, porque dejarte con uno menos es muy difícil. Si con once es difícil, con diez imagínate, pero estoy molestísimo porque igual no nos sentimos que nos superaron a pesar de que teníamos un hombre menos”, mencionó.

El zaguero destacó el esfuerzo realizado por sus compañeros, especialmente después de quedarse con diez futbolistas. Araujo sostuvo que, pese a la inferioridad numérica, Sporting Cristal no sintió que Sport Boys fuera claramente superior durante el compromiso.

Asimismo, el defensor señaló indirectamente a Catriel Cabellos al calificar de irresponsabilidad la acción que dejó al equipo con un jugador menos. Araujo remarcó que los celestes atraviesan una etapa donde ya no tienen margen para equivocarse.

“Una irresponsabilidad hace que los puntos se queden acá. El técnico se hará responsable de eso, nosotros no. Uno se puede equivocar y ya está. Ya queda en él. Estamos al límite, no tenemos margen de error y seguimos cometiendo errores”, indicó.

Con esta derrota, Sporting Cristal acumuló su segundo revés consecutivo en el campeonato local. Una semana antes había perdido frente a Alianza Atlético y ahora cayó ante Sport Boys, que marcha tercero en el Torneo Clausura.