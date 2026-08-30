El defensor de Sporting Cristal se mostró muy molesto tras el resultado adverso ante Sport Boys en el estadio Miguel Grau.
El defensor de Sporting Cristal se mostró muy molesto tras el resultado adverso ante Sport Boys en el estadio Miguel Grau.
Por Redacción EC

Sporting Cristal cayó 1-0 ante Sport Boys por la séptima jornada del Torneo Clausura 2026. El resultado significó un duro golpe para los celestes, quienes además perdieron una hegemonía de 19 años sobre el conjunto chalaco.

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