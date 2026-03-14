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Miguel Araujo reveló la razón por la que eligió a Sporting Cristal por encima de Alianza Lima. (Foto: Getty Images)
Miguel Araujo reveló la razón por la que eligió a Sporting Cristal por encima de Alianza Lima. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Miguel Araujo, degensor de Sporting Cristal, reveló detalles de su llegada a La Florida y por qué eligió al cuadro celestes por encima de Alianza Lima, institución en la que jugó al inicio de su carrera y le permitió dar un salto al extranjero.

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