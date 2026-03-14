Miguel Araujo, degensor de Sporting Cristal, reveló detalles de su llegada a La Florida y por qué eligió al cuadro celestes por encima de Alianza Lima, institución en la que jugó al inicio de su carrera y le permitió dar un salto al extranjero.

En entrevista con el podcast ‘Hazme el Aguante’, el zaguero rimense explicó el motivo de su decisión al momento de salir de Portland Timbers de la MLS. Tenía dos opciones: jugar en Sporting Cristal o Alianza Lima, pero terminó eligiendo al primero.

“Yo estuve en Portland y mandaron aquí. Estuve como tres meses entrenando con ‘Yoshi’ porque estaba lesioando. El tema fue que yo solamente necesitaba una ayuda porque me enviaron los papeles mal, estaban en las Bahamas”, expresó en un inicio.

Luego, procedió: “Yo no quería saber nada del club y necesitaba una ayuda para poder salir, encajar a mitad de año y poder jugar. Fue por la ayuda que ellos (Cristal) me brindaron. Yo conozco a ‘Chalaquita’ y a Joel (Raffo), a todo el entorno. Ellos facilitaron mi llegada".

Araujo reconoció que también hubo contacto con la gente de Alianza Lima, aunque no resultó. “En Alianza me dijeron que me podían ayudar, pero por su lado no vi avance. En Cristal me lo resolvieron a la semana”, detalló.

Asimismo, el defensor rimense se siente en deuda con los celestes. “Quiero salir campeón, porque ya tenemos mucho años sin serlo. A pesar de tener poco tiempo, me siento como si estuviera en debe darle un campeonato a Cristal”, apuntó.

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