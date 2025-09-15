Sporting Cristal perdió el invicto en el Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto, el último domingo por 3-2 ante Cusco FC, en el que Miguel Araujo fue expulsado.
LEE TAMBIÉN: Juan Reynoso tras derrota ante la ‘U’: “Estos golpes nos hacen analizar, reflexionar y caer en la conciencia de qué nos está faltando”
Al respecto, el aguerrido defensor celeste expresó su disconformidad por la decisión del juez central Julio Quiroz.
Newsletter exclusivo para suscriptores
Hay que tener interpretación. Nunca bajo la cabeza para agredir al jugador de Cusco. Lo ‘pecho’, así como ellos ‘pecharon’, y no voy a dejar de hacerlo", dijo Araujo.
“(Fernando) Pacheco se equivoca al empujarlo, pero ellos también pecharon y nosotros fuimos a defender a nuestro compañero. No vamos a dejar que vengan y nos agarren de tontos. Después está la interpretación del árbitro“, añadió.
MIRA: Jorge Fossati respondió a Carlos Zambrano tras victoria ante Melgar: “Él sabe manejarse en ese mundo”
Cusco FC se impuso con doblete de Facundo Callejo y anotacón de Pierre da Silva. En tanto, Leandro Sosa e Irven Ávila marcaron para los celestes.
El próximo encuentro de Sporting Cristal será el miércoles 17 de setiembre en el Estadio Alberto Gallardo ante Alianza Atlético.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- Cristal y una crítica al cambio de localías en la Liga 1: “Todos deben competir en las mismas condiciones; no es lo mismo en la altura que en la costa”
- Agustín Lozano: ¿Quiénes lo acompañarán en el directorio de la FPF hasta el 2030?
- Piero Cari, el ‘potrillo’ que es seguido por el Leverkusen, impresionó a Ibáñez y viajará con la selección a Uruguay
- Liga 1 Te Apuesto: “Ahora van a descansar dos equipos” y se mantendrá el fixture del Torneo Clausura
- Dos amistosos en el país donde fuimos mundialistas y por qué podría dirigir Ibáñez: El plan en la Videna para cerrar el año e iniciar un nuevo proceso
Contenido sugerido
Contenido GEC