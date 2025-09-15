Sporting Cristal perdió el invicto en el Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto, el último domingo por 3-2 ante Cusco FC, en el que Miguel Araujo fue expulsado.

Al respecto, el aguerrido defensor celeste expresó su disconformidad por la decisión del juez central Julio Quiroz.

Hay que tener interpretación. Nunca bajo la cabeza para agredir al jugador de Cusco. Lo ‘pecho’, así como ellos ‘pecharon’, y no voy a dejar de hacerlo", dijo Araujo.

“(Fernando) Pacheco se equivoca al empujarlo, pero ellos también pecharon y nosotros fuimos a defender a nuestro compañero. No vamos a dejar que vengan y nos agarren de tontos. Después está la interpretación del árbitro“, añadió.

Cusco FC se impuso con doblete de Facundo Callejo y anotacón de Pierre da Silva. En tanto, Leandro Sosa e Irven Ávila marcaron para los celestes.

El próximo encuentro de Sporting Cristal será el miércoles 17 de setiembre en el Estadio Alberto Gallardo ante Alianza Atlético.

