El defensor de Sporting Cristal criticó la decisión del árbitro Julio Quiroz en la derrota celeste.
El defensor de Sporting Cristal criticó la decisión del árbitro Julio Quiroz en la derrota celeste.
Redacción EC
Redacción EC

perdió el invicto en el Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto, el último domingo por 3-2 ante Cusco FC, en el que fue expulsado.

LEE TAMBIÉN: Juan Reynoso tras derrota ante la ‘U’: “Estos golpes nos hacen analizar, reflexionar y caer en la conciencia de qué nos está faltando”

Al respecto, el aguerrido defensor celeste expresó su disconformidad por la decisión del juez central Julio Quiroz.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Carlos Lázaro

Hay que tener interpretación. Nunca bajo la cabeza para agredir al jugador de Cusco. Lo ‘pecho’, así como ellos ‘pecharon’, y no voy a dejar de hacerlo", dijo Araujo.

“(Fernando) Pacheco se equivoca al empujarlo, pero ellos también pecharon y nosotros fuimos a defender a nuestro compañero. No vamos a dejar que vengan y nos agarren de tontos. Después está la interpretación del árbitro“, añadió.

MIRA: Jorge Fossati respondió a Carlos Zambrano tras victoria ante Melgar: “Él sabe manejarse en ese mundo”

Cusco FC se impuso con doblete de Facundo Callejo y anotacón de Pierre da Silva. En tanto, Leandro Sosa e Irven Ávila marcaron para los celestes.

El próximo encuentro de Sporting Cristal será el miércoles 17 de setiembre en el Estadio Alberto Gallardo ante Alianza Atlético.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC