Sporting Cristal podrá contar nuevamente con el defensor Miguel Araujo, quien está totalmente recuperado de la fractura a la muñeca que sufrió varias semanas atrás.

Su regreso está programado para este mismo fin de semana, cuando los celestes visiten a Cusco FC, por la jornada 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.

Araujo entrenó con normalidad en los últimos días, y será parte de la delegación bajopontina en un duelo clave por el primer lugar del campeonato.

Como se recuerda, el aguerrido defensor sufrió una fractura de muñeca sobre el final del partido ante Alianza Lima, el pasado 5 de agosto en Matute.

Tras someterse a una intervención quirúrgica, tuvo varias semanas de recuperación, bajo la atenta mirada del departamento médico celeste.

El receso por las fechas de Eliminatorias sirvió para que no se pierda tantas fechas del Clausura, en el que ha sido fundamental desde su incorporación.

