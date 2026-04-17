El defensor de Sporting Cristal, Miguel Araujo, rompió su silencio tras la derrota 2-1 ante Palmeiras por la Copa Libertadores, en un partido marcado por la polémica arbitral. El zaguero nacional analizó lo sucedido y dejó una declaración que no pasó desapercibida.

Araujo hizo referencia directa a la controvertida jugada del penal sancionado a favor del conjunto brasileño, que terminó siendo determinante en el resultado. En ese contexto, el central señaló que el equipo peruano también tiene presencia en el ámbito dirigencial del fútbol sudamericano, dejando entrever su postura frente a lo ocurrido.

“No tenemos peso dentro de Conmebol”, fue la frase que encendió el debate, en medio de las críticas por decisiones arbitrales que, según el entorno celeste, influyeron en el desarrollo del encuentro. El defensor mostró su incomodidad por lo sucedido, aunque evitó profundizar en una crítica directa al arbitraje.

Miguel Araujo jugador de Sporting Cristal: “No tengo peso en CONMEBOL y tenemos que luchar”. #SportingCristal #CopaLibertadores pic.twitter.com/cc4Cncfuxt — Jordy Flores (@jordyxflores) April 17, 2026

Pese a la derrota, el futbolista destacó la actitud del equipo en un escenario complicado como Brasil y remarcó que aún hay margen de mejora en el torneo. Sporting Cristal deberá enfocarse en los próximos partidos si quiere mantenerse en la pelea por la clasificación en la Copa Libertadores.