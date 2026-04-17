Por Redacción EC

El defensor de Sporting Cristal, Miguel Araujo, rompió su silencio tras la derrota 2-1 ante Palmeiras por la Copa Libertadores, en un partido marcado por la polémica arbitral. El zaguero nacional analizó lo sucedido y dejó una declaración que no pasó desapercibida.

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