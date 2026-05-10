El empate 1-1 entre Alianza Lima y Sporting Cristal dejó un sabor amargo en el conjunto blanquiazul, especialmente por la forma en que se les escapó la victoria en los minutos finales del encuentro disputado en Matute.
El empate 1-1 entre Alianza Lima y Sporting Cristal dejó un sabor amargo en el conjunto blanquiazul, especialmente por la forma en que se les escapó la victoria en los minutos finales del encuentro disputado en Matute.
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Tras el pitazo final, Miguel Araujo fue uno de los jugadores que tomó la palabra y no ocultó su molestia por el resultado. El defensor resaltó que su equipo tuvo el control del partido durante gran parte de los 90 minutos, pero reconoció que errores puntuales terminaron costándoles caro.
Araujo también dejó en claro que dentro del plantel hay autocrítica, señalando que los jugadores asumen responsabilidades y se dicen las cosas de frente. Para el zaguero, este tipo de situaciones deben servir para corregir detalles y evitar que se repitan en momentos clave del torneo.
Finalmente, el central destacó la superioridad mostrada por Alianza Lima a lo largo del compromiso, aunque admitió que recibir el empate a tan poco del final genera mucha frustración en el grupo, que ahora deberá enfocarse en los próximos retos de la Liga 1.