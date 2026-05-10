Por Redacción EC

El empate 1-1 entre Alianza Lima y Sporting Cristal dejó un sabor amargo en el conjunto blanquiazul, especialmente por la forma en que se les escapó la victoria en los minutos finales del encuentro disputado en Matute.

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