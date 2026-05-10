El empate 1-1 entre Alianza Lima y Sporting Cristal dejó un sabor amargo en el conjunto blanquiazul, especialmente por la forma en que se les escapó la victoria en los minutos finales del encuentro disputado en Matute.

Tras el pitazo final, Miguel Araujo fue uno de los jugadores que tomó la palabra y no ocultó su molestia por el resultado. El defensor resaltó que su equipo tuvo el control del partido durante gran parte de los 90 minutos, pero reconoció que errores puntuales terminaron costándoles caro.

“Solamente el gol fue la excepción después tuvimos el control los 90’. Son errores que cada uno asume. Nosotros nos decimos las cosas en la cara. Cómo jugamos, cómo fuimos superiores al rival y qué nos empaten faltando 3 minutos, jode muchísimo”



Miguel Araujo, jugador de… pic.twitter.com/vGDAwINZ0P — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) May 10, 2026

Araujo también dejó en claro que dentro del plantel hay autocrítica, señalando que los jugadores asumen responsabilidades y se dicen las cosas de frente. Para el zaguero, este tipo de situaciones deben servir para corregir detalles y evitar que se repitan en momentos clave del torneo.

Finalmente, el central destacó la superioridad mostrada por Alianza Lima a lo largo del compromiso, aunque admitió que recibir el empate a tan poco del final genera mucha frustración en el grupo, que ahora deberá enfocarse en los próximos retos de la Liga 1.