Un balón y una corona tatuada en el cuello, y el arco contrario fijado en la mente. Miguel Cornejo es el jugador que por ahora grafica lo que el hincha de Alianza Lima espera de su equipo. El volante es la figura visible del ‘nuevo’ cuadro íntimo, ese de varios juveniles que esperan darle la vuelta al mal momento. En principio, el último sábado vencieron 2-0 a Carlos Stein y rompieron una racha de once partidos sin ganar.

El volante, más allá de los dos goles que suma en la actual Liga 1, es el más destacado del cuadro de Alianza por la forma de juego que tiene, de siempre ir hacia adelante en busca del arco rival. El año pasado debutó en Primera con 19 años, cumpliendo así el sueño de la familia que quedó pospuesto cuando su hermano Enzo solo pudo llegar a la Reserva.

El debut de Miguel se dio el 19 de abril ante San Martín. Solo jugó cinco minutos. Un mes después fue titular ante Binacional. “No es fácil debutar en un partido después de la presión generada por los últimos partidos. Entró muy bien. Lo conozco desde hace 2 años. Es un producto de las divisiones menores”, decía Víctor Reyes, técnico que lo mandó al ruedo, sobre Cornejo tras el duelo ante los santos.

“Son los procesos que se cumplen desde menores. Es el trabajo de muchas personas”, nos dice ahora Jaime Duarte, técnico encargado de las divisiones inferiores del cuadro íntimo. Ese proceso ha permitido que tanto Cornejo, Sebastián Cavero, Kluiverth Aguilar y el mismo Oslimg Mora, que regresó de San Martín, puedan ser considerados ahora por el técnico Mario Salas.

“Es muy admirado por sus compañeros en menores por su juego y por su forma de ser”; nos cuenta Adhemir Fanárraga, quien sigue a los menores de Alianza. “Es muy tranquilo y humilde. Nunca ha presentado problemas de conducta”, agrega.

Lo que hace Cornejo ahora no extraña a los que lo han visto en los torneos de menores. “Los jóvenes no van a resolver el problema, te van a ayudar sí”, analiza Duarte. Y ese es el a camino que debe seguir Alianza. “Los chicos necesitan procesos”, insiste y nos hace recordar que Cornejo ya lleva dos años con el primer equipo.

El gol de Miguel Cornejo en Alianza Lima vs. Stein. (Video: DIRECTV)

Hace unas semanas, cuando Cornejo marcó su primer gol ante Melgar, los elogios no pararon de llegar y el mismo Duarte contó que lo llama ‘Geniecito’. “Cómo no le voy a decir que parece un geniecito. Lo que hace no lo hace cualquiera”, se defiende Duarte sobre la forma como él lo llama. No se trata de un elogio al aire, sino de una forma de motivarlo.





Así jugaba en Reserva













Su presencia íntima

Cornejo, de 20 años, se formó en Alianza Lima desde que llegó en el 2012 luego de pasar unas pruebas. En el 2018 empezó a formar parte del torneo de Reservas, luego de ser el capitán y goleador de la Categoría 2000. El volante poco a poco fue ganando espacio primero en el equipo de Fabricio Sierra y luego en el del ‘Chicho’ Salas.

En octubre de ese año, el club le hizo su primer contrato profesional. Junto a Franz Schmidt, Osvaldo Valenzuela y Mauricio Matzuda fueron subidos al primer equipo, aunque no fueron usados sino hasta el 2019, luego de que Miguen Ángel Russo dejara el cargo y Víctor Reyes asumiera de manera interina.

Aunque en el caso particular de Cornejo, el volante ya había llenado los ojos de Russo, aunque debido a la crisis de resultados que tuvo -que obligaron la marcha del argentino-, no se dio. “El profesor Russo estaba preparando su debut, pero no se dio oportunidad”, contó Reyes en conferencia prensa cuando le tocó debutar en el cargo.

Luego se dio el retorno de Pablo Bengoechea y ante el plantel largo que tenía, se decidió ceder a préstamo a varios de los juveniles. Miguel Cornejo, Franz Schmidt y Fabrizio Salazar fueron a Unión Huaral a tener minutos en la Liga 2. El volante competía en el puesto con Junior Viza, pero pese a ello llegó a jugar en cuatro partidos.

“Es importante que se le siga dando más trabajo de fuerza en el tema físico, que esté más atlético”, advertía Jorge Espejo, quien lo dirigió en Huaral, en declaraciones al diario Depor. Hoy, Cornejo juega en la primera línea de volantes, donde tiene que friccionar más con los rivales, por eso la demanda de tener más potencia física.

“Marca, sí, lo hace porque es vivo”, nos dice Jaime Duarte. “En un momento tan difícil está danto la talla”, sentencia. “Yo me acomodo a cualquier posición. Ahora juego de ancla, de '6′. El profesor [Salas] quiere que salga limpio, que juegue simple, que maneje el juego”, contó el mismo Cornejo a Alianza Lima TV cuando se reanudaron los entrenamientos presenciales.

Él es la actual figura de Alianza Lima. Este miércoles se presenta un nuevo reto para los íntimos, Estudiantes de Mérida por la Copa Libertadores y está en Mario Salas confiar en los jóvenes que le están respondido.

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO

Luis Suárez encantado con su debut goleador con el Atlético