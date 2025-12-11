La derrota por 1-0 ante Sporting Cristal no fue el único tema que marcó la conferencia de Miguel Rondelli. El técnico de Cusco FC hizo especial hincapié en las condiciones del terreno de juego del Estadio Nacional, señalándolo como un factor que afectó el desarrollo del partido. “Cuando uno tiene que jugar en una cancha así… no voy a poner de excusa a la cancha, pero sí hay que respetar a los protagonistas”, afirmó, remarcando que el césped no se encontraba en un estado acorde a un partido definitorio.

Rondelli profundizó en su molestia al asegurar que existían mejores opciones para disputar el encuentro en Lima. “Había otros escenarios en mejores condiciones. Si queremos dar espectáculo, necesitamos canchas que estén bien”, sostuvo, subrayando que tanto sus jugadores como los de Sporting Cristal tuvieron dificultades para desarrollar su fútbol. Para el entrenador, el mal estado del campo condicionó la circulación del balón y varios tramos del juego.

En el análisis deportivo, Rondelli aceptó que su equipo tuvo un momento de desorden, pero insistió en que el plan de juego no se modificará para la vuelta. “Ellos aprovecharon ese momento de confusión nuestra hasta que nos consolidamos… pero la llave sigue abierta. No cambia nada el resultado, no salimos a especular”, señaló. Además, recordó que Cusco FC generó opciones claras, como las de Juan Tévez y Facundo Callejo, pese al terreno complicado.

De cara al encuentro de vuelta, el técnico confía en que el juego de su equipo se verá favorecido por una mejor superficie en casa. “De local, con un terreno mejor, podemos crear más situaciones. Pero debemos mejorar la solidez defensiva y no confiarnos”, advirtió. Rondelli cerró reafirmando que el marcador no altera su estrategia, pero sí dejó claro que la calidad del campo será decisiva para un partido en el que Cusco FC se juega la clasificación.