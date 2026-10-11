Miguel Rondelli explotó tras empate de Melgar ante Universitario: “Nos tratan como una porquería”. (Foto: GEC)
Miguel Rondelli explotó tras empate de Melgar ante Universitario: “Nos tratan como una porquería”. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Miguel Rondelli terminó molesto después del empate de Melgar ante Universitario y apuntó directamente contra las decisiones arbitrales durante el encuentro. El técnico rojinegro consideró que su equipo fue superior y cuestionó el cambio en el criterio del árbitro Bruno Pérez durante el desarrollo del compromiso.

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