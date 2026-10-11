Miguel Rondelli terminó molesto después del empate de Melgar ante Universitario y apuntó directamente contra las decisiones arbitrales durante el encuentro. El técnico rojinegro consideró que su equipo fue superior y cuestionó el cambio en el criterio del árbitro Bruno Pérez durante el desarrollo del compromiso.

“Con mis jugadores no me enojé. Me molesta que cuando el partido estuvo 11 contra 11 fuimos superiores, les sacamos la pelota a un rival difícil, lo sometimos. Cuando el partido se puso 14 contra 11 ya es difícil jugar. No me tienen que cobrar un penal o expulsar a un jugador. Cuando empiezas a cobrar todas las divididas para ellos. Cuando me meten la mano al bolsillo de esta manera, tengo que hablar”, declaró Rondelli en conferencia de prensa.

El entrenador también expresó su desacuerdo con la acción que terminó en el segundo gol de Universitario. “El VAR está para corregir errores que pueda tener el principal. Para mí, lo molesta a Matías Lazo. Si esa jugada hubiese sido en cualquiera de las áreas cobraba penal y no es consecuente con lo que va en el partido. Por lo menos el VAR debería llamarlo. Para mí, hay una clara falta”, sostuvo.

"Estoy cansado, nos tratan como una porquería, ¿porque somos de provincia? En el gol hay foul. Nosé porqué (Bruno Pérez) después del 2-0 quería congrasiarse con la gente de Universitario. Le dimos un baile a la U hasta el 2-0". Miguel Rondelli, DT de Melgar. 🎥 @raulchavezpa https://t.co/IGmfYjYlG6 — Raúl Chávez (@raulchavezpa) October 11, 2026

Rondelli explicó además qué ocurrió cuando ingresó al campo de juego tras el final del encuentro. “Yo me acerqué a sacar a mis jugadores que estaban protestando, expulsan a uno del comando técnico y después le dije que lo revise, que para mí es falta. Le dije que para mí se había equivocado, que había arbitrado muy bien durante 60 minutos”, contó el técnico de Melgar.

Sin embargo, su principal reclamo estuvo relacionado con lo que considera un trato desigual hacia el conjunto arequipeño. “Voy a hacer una autocrítica puertas para adentro, pero estoy cansado. Siempre nos tratan como una porquería, ¿porque somos de provincia nos tratan como porquería? Va a ser durante toda la semana, todo el mes, la ‘U’ el mejor equipo del mundo, pero hoy los superamos”, manifestó.

Finalmente, Rondelli destacó el rendimiento de Melgar y defendió la identidad que mostró su equipo durante el partido. “Lo que tenemos que sostener es esto. Creo que el equipo tiene una identidad, no traiciona esa identidad. Después podrán decir que los últimos 20 minutos nos metimos atrás, pero no nos metimos atrás, el equipo rival también hace méritos y, para mí, ayudado”, concluyó el entrenador rojinegro.

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