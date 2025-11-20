Cusco FC tiene la primera opción para terminar la temporada regular en el segundo lugar de la tabla acumulada, cuando cierre su participación en el Torneo Clausura ante Sport Huancayo de visita.

De esta manera esperaría solo una ronda de play off para disputar la plaza de Perú 2 en la Copa Libertadores 2026, la misma que asegura la fase de grupos del torneo.

Al respecto, se pronunció Miguel Rondelli, entrenador del club dorado, quien dijo no tener ninguna preferencia entre Sporting Cristal o Alianza Lima en estas rondas de definición.

“Es lo mismo, son dos equipos grandes y con todos nos ha ido más o menos igual. Con Cristal perdimos en Lima y ganamos en Cusco, con Alianza perdimos en Lima y ganamos en Cusco. No importa ni la instancia ni con quién, lo que nos importaba era estar en este momento, muchos hubieran querido estar en este lugar”, apuntó el estratega argentino.

“Más allá de lo que pase en el ultimo partido de los play offs, el esfuerzo de este equipo, el crecimiento y lo que consiguió, clasificar a la Libertadores, es más que meritorio”, añadió.

Como se recuerda, si bien ya aseguró su presencia en el torneo continental del próximo año, aún se deben definir qué representante peruano jugará en la primera ronda, segunda ronda y fase de grupos junto a Universitario.

