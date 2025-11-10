Además, contó que recibió la llamada de Yoshimar Yotún para que sea refuerzo de Sporting Cristal.
Además, contó que recibió la llamada de Yoshimar Yotún para que sea refuerzo de Sporting Cristal.
Redacción EC
Redacción EC

fue uno de los refuerzos de mayor jerarquía para la presente temporada en , con importante carrera en el extranjero, y se refirió a sus sensaciones previas a firmar por los blanquiazules.

LEE TAMBIÉN: Hernán Barcos y Carlos Zambrano protagonizan incómodo momento por la cinta de capitán | VIDEO

En la última edición del programa de YouTube ‘Enfocados’, el zurdo futbolista confesó que su pasado en Universitario lo tenía un poco contrariado al llegar a su clásico rival.

“Al principio tuve miedo por cómo me iba a recibir la gente (hinchada de Alianza Lima)”, dijo Trauco.

MIRA: Edison Flores y su deseo tras el tricampeonato: “Me gustaría terminar mi carrera aquí, en la U” | ENTREVISTA

“Yo quiero campeonar, cuando juega la ‘U’ (su ex club), estoy rezando para que pierda, me da igual,ahora voy por lo mío”, añadió sobre su mentalidad hoy en día.

@radiolibertadpisac MIGUEL TRAUCO CUENTA DE COMO SE DIO SU LLEGADA A ALIANZA #enfocados #trauco ♬ sonido original - radiolibertadpisac

En esa línea, confesó que antes de fichar por los blanquiazules también recibió una llamada del Rímac por parte de Yoshimar Yotún, pues hasta ese momento Nicolás Pasquini no había renovado con los celestes.

Alianza Lima ahora se prepara para medirse ante Sporting Cristal en duelos de ida y vuelta. El ganador de esta serie jugará ante Cusco FC para ser Perú 2 en Libertadores, mientras que el perdedor será Perú 4.

