Miguel Trauco enfrentará nuevamente a Alianza Lima en un partido especial por el vínculo que mantiene con el club blanquiazul. En la previa del encuentro, que se disputará en el estadio Miguel Grau del Callao, el lateral aseguró que conserva los mejores recuerdos de su etapa en La Victoria y confía en que el cariño de los aficionados siga intacto.

Además, expresó su deseo de que el compromiso se desarrolle en un gran ambiente y que el protagonismo quede dentro del campo.

Miguel Trauco. (Foto: Sport Boys)

“Alianza significó mucho para mí”

El defensor destacó la importancia que tuvo Alianza Lima en su carrera y recordó con afecto su paso por la institución. “Va a ser un partido muy bonito, para mí Alianza significó mucho, el paso que tuve ahí fue muy bonito y bueno, quedan grandes recuerdos. Esperemos que se pueda dar un gran partido en lo individual, si es que me toca, y en lo grupal tratar de sacar los tres puntos”, señaló.

Consultado sobre la posibilidad de recibir una reacción negativa por parte de los hinchas de Alianza Lima, el lateral se mostró tranquilo y aseguró que siente el respaldo de la afición.

PUEDES VER: Pablo Guede habló en la previa del Alianza Lima vs Sport Boys sobre Carlos Zambrano y Miguel Trauco | VIDEO

“No, no creo. La hinchada de Alianza me tiene cariño, bueno eso me hace notar por las redes sociales y oigo también a ellos, así que por mi parte no creo que quede ningún problema. Bueno, espero que no sea así y solo disfrutar de esa hermosa noche”, puntualizó.

Trauco también fue consultado sobre la posibilidad de saludar al técnico Pablo Guede, con quien mantiene una buena relación.

💙🤝 "𝗔𝗟𝗜𝗔𝗡𝗭𝗔 𝗦𝗜𝗚𝗡𝗜𝗙𝗜𝗖𝗢́ 𝗠𝗨𝗖𝗛𝗢 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗠𝗜́."



🗣 Miguel Trauco aseguró que solo guarda buenos recuerdos de su paso por Matute. El lateral confía en recibir el cariño de la hinchada blanquiazul y espera que sea una gran noche de fútbol. pic.twitter.com/QiFuQQDRJz — Fútbol en América (@FAamericatv) August 4, 2026

“Sí, seguramente. Al profe lo paro encontrando en las calles y bueno, siempre el cariño es recíproco. Espero que sea una linda noche para el fútbol y esperemos que el resultado pueda estar a favor de nosotros”, dijo.

VIDEO RECOMENDADO