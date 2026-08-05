Miguel Trauco elogia a Alianza Lima y espera un gran partido en el Miguel Grau. Foto: Instagram
Miguel Trauco elogia a Alianza Lima y espera un gran partido en el Miguel Grau. Foto: Instagram
Por Redacción EC

Miguel Trauco enfrentará nuevamente a Alianza Lima en un partido especial por el vínculo que mantiene con el club blanquiazul. En la previa del encuentro, que se disputará en el estadio Miguel Grau del Callao, el lateral aseguró que conserva los mejores recuerdos de su etapa en La Victoria y confía en que el cariño de los aficionados siga intacto.

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