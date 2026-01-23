Miguel Trauco rompió su silencio y se pronunció públicamente luego de la denuncia de una joven argentina que lo involucra junto a otros futbolistas de Alianza Lima en un caso de abuso sexual.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el lateral expresó su rechazo absoluto a cualquier forma de violencia contra la mujer y cuestionó la exposición mediática que, según indicó, ha generado un profundo daño a su entorno personal, familiar y profesional.

“Rechazo de forma categórica cualquier imputación delictiva que se pretenda atribuirme, así como cualquiera de los relatos trascendidos. Confío en que las diligencias correspondientes se llevarán adelante con el rigor y la seriedad que un asunto de esta naturaleza exige”, señala en el documento.

Asimismo, indicó que se pone a total disposición de las autoridades para colaborar en todo lo que sea necesario: “confío en que el desarrollo del proceso permitirá que los hechos se aclaren de manera objetiva. Agradezco a mi familia y a quienes me conocen por su respaldo y pido respeto para todas las personas involucradas hasta tanto se esclarezcan los hechos”, agregó.

Trauco publicó un comunicado en sus redes sociales.

El jugador sostiene que hasta el momento prefirió guardar silencio y priorizó el informarse de forma personal y formal sobre la denuncia.

“Me encuentro tranquilo respecto de lo sucedido y confío plenamente en que la Justicia permitirá esclarecer los hechos con objetividad y conforme a derecho”, manifestó.