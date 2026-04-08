Por Redacción EC

El arquero de Universitario de Deportes, Miguel Vargas, fue una de las grandes figuras en el empate 0-0 ante Deportes Tolima en Ibagué por la Copa Libertadores. El guardameta resaltó la importancia del punto conseguido como visitante en un escenario complicado.

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