El arquero de Universitario de Deportes, Miguel Vargas, fue una de las grandes figuras en el empate 0-0 ante Deportes Tolima en Ibagué por la Copa Libertadores. El guardameta resaltó la importancia del punto conseguido como visitante en un escenario complicado.

Durante el partido, Vargas tuvo intervenciones clave que evitaron la caída de su arco, siendo determinante para que el equipo crema sume en su debut internacional. Incluso, sus atajadas fueron fundamentales para sostener el resultado ante la presión del conjunto colombiano.

Tras el encuentro, el portero valoró el esfuerzo colectivo del equipo y destacó el orden defensivo mostrado en un duelo exigente. Universitario logró así un resultado positivo que le permite iniciar con buen pie su camino en el torneo continental.

El próximo partido de Universitario de Deportes será ante Coquimbo Unido por la Copa Libertadores. El encuentro está programado para el martes 14 de abril de 2026 a las 9:00 p.m. (hora de Perú) y marcará su primer partido como local en el torneo tras el empate conseguido en Colombia.