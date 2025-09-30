El Ministerio de Cultura, mediante una comunicación oficial, instó a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que inicie el proceso de sanción correspondiente por los insultos racistas dirigidos al futbolista Eryc Castillo, durante el partido entre los equipos de Cienciano del Cusco y Alianza Lima, disputado en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, de la ciudad del Cusco, por el Torneo Clausura 2025.

Este caso se suma a otros recientes ocurridos en el mismo recinto, como el de la semana pasada, con la futbolista Sashenka Porras quien también fue víctima de comentarios racistas y actos de discriminación durante un partido disputado ante la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco - UNSAAC Club de Fútbol Femenino.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Cabe recordar que en el marco de la Ley N.° 30037, que previene y sanciona la violencia en los espectáculos deportivos, así como el Reglamento Único de Justicia de la FPF, se señala que: el espectador que incurra en actos racistas debe ser sancionado con la prohibición de acceso a cualquier escenario deportivo hasta por un máximo de dos años.

Asimismo, en el marco de las acciones de prevención, el Ministerio de Cultura puso a disposición de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) y del Club Cienciano del Cusco la posibilidad de brindarles capacitaciones para reforzar la política de tolerancia cero frente al racismo en el fútbol.

“Rechazamos rotundamente el acto de discriminación que deshumaniza a ciudadanos afrodescendientes por su color de piel. Invocamos a la hinchada a promover el respeto y la convivencia en las tribunas”, expresó Gustavo Oré, director de Diversidad Cultural y Eliminación de la Discriminación Racial del Mincul.

Añadió que el Ministerio de Cultura convocará próximamente a los clubes de fútbol del Cusco, para de manera conjunta fortalecer el trabajo de la erradicación del racismo.