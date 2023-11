La consagración de Universitario de Deportes en la Liga 1 Betsson se vio empañada tras el apagón que hubo en el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute. Los cremas vencieron 2-0 a Alianza Lima, pero no pudieron ser premiados por lo ocurrido. | Más noticias de la Liga 1 Betsson.

Ante ello, el Ministerio Público anunció que inició una investigación para dar con los responsables del apagón ocurrido en Matute. De acuerdo a la Fiscalía las personas involucradas habrían incurrido en “presuntos delitos de exposición de personas al peligro y disturbios en agravio de ciudadanos y agentes de la Policía Nacional tras finalizar el clásico del fútbol peruano”.

“Ello debido al corte de fluido eléctrico en el estadio Alejandro Villanueva (La Victoria) al finalizar el encuentro deportivo entre los clubes Alianza Lima y Universitario de Deportes. También se dispuso efectuar diligencias para identificar e individualizar responsabilidades”, acotó en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Cabe destacar que el delegado de Alianza Lima, Héctor Ordóñez, aseguró que el club íntimo no tiene responsabilidad alguna en la decisión de apagar las luces, sino las autoridades.

“Son las autoridades quienes determinan los pasos que tengamos que seguir las instituciones. Esas decisiones no nos corresponden a nosotros. Que no haya premiación. Apagar las luces. No es una decisión del club”, señaló al finalizar el clásico en el estadio de Matute.

“Ustedes se van a enterar la realidad y se va a entender cuál fue el motivo, la decisión que tomaron las autoridades”, finalizó.