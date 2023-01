Por la señal internacional de DIRECTV Sports (Canal 613/1613), no te pierdas en vivo la Tarde Celeste 2023, evento donde jugarán Sporting Cristal vs. Deportes Tolima por un amistoso internacional. A continuación, te mostramos los horarios y más detalles de este duelo que se realizará en el estadio Alberto Gallardo, en el Rímac.

El conjunto celeste se viene preparando para afrontar la Liga 1 2023 y la fase previa de la Copa Libertadores. En esa línea, se ha venido preparando con numerosos partidos de preparación, obteniendo resultados positivos en la mayoría de ellos.

Previo al amistoso contra Deportes Tolima, Tiago Nunes, DT de Sporting Cristal, brindó una conferencia de prensa y habló de algunos casos puntuales de su plantilla.

Yoshimar Yotún: “Nadie me ha informado de otro equipo (sobre el interés por Yotún). Ha llegado en un buen estado físico. Por casi dos años no pudo hacer una preparación adecuada por la Selección y ahora sí lo está. Si no pasa nada en los entrenamientos, va a estar para el partido”.

Jostin Alarcón: “Jostin va a empezar el domingo como titular, pero me gustaría dejar claro que la foto de un equipo que inicia un torneo es distinto al que termina una temporada Está mostrando un buen rendimiento. Se ha portado bien y tiene toda la confianza”.

Brenner Marlos: “Es un delantero con una característica particular, se queda dentro del área. Tiene buen juego de pared, pivote, es un jugador que define la jugada. No es un gran jugador de gran velocidad, pero hace goles y da asistencias. Tiene todas las herramientas para aportar a Cristal”.

Por otro lado, es importante mencionar que ya no quedan entradas disponibles para la Tarde Celeste 2023, dado que se vendió el 100% del aforo días previos.

¡EL ALIENTO ESTÁ ASEGURADO!



¿Aún no tienes entrada? 🤔𝗛𝗮𝘇𝘁𝗲 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗼 𝗣𝗮𝗦𝗖𝗶𝗼́𝗻 en tribuna Occidente Lateral, Oriente Lateral o Tribuna Popular y adquiere las últimas entradas disponibles para la 𝗧𝗮𝗿𝗱𝗲 𝗖𝗲𝗹𝗲𝘀𝘁𝗲.



👉 https://t.co/2zXfeq2aNI#FuerzaCristal pic.twitter.com/gKiSgs3lno — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) January 10, 2023

Fecha de la Tarde Celeste 2023: ¿cuándo es?

El evento de Sporting Cristal se realizará este domingo 15 de enero, en el estadio Alberto Gallardo del Rímac.

Sporting Cristal vs. Tolima: horarios

A continuación, conoce los horarios internacionales del partido amistoso entre Tolima vs. Cristal.

México - 3:00 p.m.

Perú, Colombia, Ecuador - 4:00 p.m.

Bolivia, Venezuela, Estados Unidos - 5:00 p.m.

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil - 6:00 p.m.

España - 10:00 p.m.

Sporting Cristal vs. Tolima: canal de transmisión

Los canales encargados de la transmisión son los siguientes: DIRECTV Sports (DGO) y Win Sports. Asimismo, en El Comercio tendrás el minuto a minuto en tiempo real con todas las incidencias del antes, durante y después.