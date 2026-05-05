Por Rogger Fernández

recibe a este miércoles 6 de mayo del 2026 en el Estadio Miguel Grau por la fecha 4 del Grupo A de la . ‘Los Churres’ aún aspiran a un boleto a la siguiente fase a pesar de no tener victorias en el certamen, ocupan la última posición. Por su lado, el conjunto colombiano, en la tercera casilla con cuatro puntos, busca el liderato. A continuación, te mostramos a qué hora juegan y en qué canales ver el partido ONLINE.

¿A qué hora juega Alianza Atlético vs América de Cali por Copa Sudamericana?

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 8:00 p.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 9:00 p.m.
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 10:00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 11:00 p.m.
  • España: 3:00 a.m. del jueves
Sigue la transmisión del partido de Alianza Atlético vs América de Cali EN VIVO ONLINE por la jornada 4 del Grupo A de la Copa Sudamericana 2026.
Sigue la transmisión del partido de Alianza Atlético vs América de Cali EN VIVO ONLINE por la jornada 4 del Grupo A de la Copa Sudamericana 2026.

¿Dónde ver Alianza Atlético vs América de Cali EN VIVO por la fecha 4 de Copa Sudamericana?

La transmisión del partido entre Alianza Atlético vs América de Cali EN VIVO por la fecha 4 del Grupo A de la Copa Sudamericana será transmitido a través de DSports por cable en Perú.

Si deseas ver el partido de Alianza Atlético vs América de Cali por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO.

Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Alianza Atlético vs América de Cali por Copa Sudamericana será a través de Fanatiz y beIN Sports.

¿Qué canal transmite Alianza Atlético vs América de Cali EN VIVO por Copa Sudamericana?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú9:00 p.m.DSportsDGO
Colombia9:00 p.m.DSportsDGO
Ecuador9:00 p.m.DSportsDGO
Argentina11:00 p.m.ESPN 2Disney+ Premium, DGO
Brasil11:00 p.m.---Paramount+
Paraguay11:00 p.m.DSportsDGO
Uruguay11:00 p.m.DSportsDGO
Chile11:00 p.m.DSportsDGO
Bolivia10:00 p.m.DSportsDGO
Venezuela10:00 p.m.DSportsDGO
Estados Unidos10:00 p.m.beIN SPORTSFanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Alianza Atlético vs América de Cali por Copa Libertadores

  • Fecha: Miércoles 6 de mayo del 2026.
  • Partido: Alianza Atlético vs América de Cali
  • Horario: 9:00 p.m. hora de Lima, Perú.
  • Canal: DSports, DGO, ESPN, Disney+ Premium
  • Estadio: Miguel Grau

¿En qué canal ver Alianza Atlético vs América de Cali por Copa Sudamericana en Perú?

En Perú, el partido de Alianza Atlético vs América de Cali por la fecha 4 de la Copa Sudamericana lo transmite DSports y DGO.

¿Cómo ver Alianza Atlético vs América de Cali por Copa Sudamericana en Colombia?

En Colombia, el partido de Alianza Atlético vs América de Cali por la fecha 4 de la Copa Sudamericana lo transmite DSports y DGO.

¿Qué canal pasa Alianza Atlético vs América de Cali por Copa Sudamericana en Argentina?

En Argentina, el partido de Alianza Atlético vs América de Cali por la fecha 4 de la Copa Sudamericana lo transmite ESPN, Disney+ Premium y DGO.

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