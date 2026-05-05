Alianza Atlético recibe a América de Cali este miércoles 6 de mayo del 2026 en el Estadio Miguel Grau por la fecha 4 del Grupo A de la Copa Sudamericana 2026. ‘Los Churres’ aún aspiran a un boleto a la siguiente fase a pesar de no tener victorias en el certamen, ocupan la última posición. Por su lado, el conjunto colombiano, en la tercera casilla con cuatro puntos, busca el liderato. A continuación, te mostramos a qué hora juegan y en qué canales ver el partido ONLINE.

¿A qué hora juega Alianza Atlético vs América de Cali por Copa Sudamericana?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 11:00 p.m.

11:00 p.m. España: 3:00 a.m. del jueves

Sigue la transmisión del partido de Alianza Atlético vs América de Cali EN VIVO ONLINE por la jornada 4 del Grupo A de la Copa Sudamericana 2026.

¿Dónde ver Alianza Atlético vs América de Cali EN VIVO por la fecha 4 de Copa Sudamericana?

La transmisión del partido entre Alianza Atlético vs América de Cali EN VIVO por la fecha 4 del Grupo A de la Copa Sudamericana será transmitido a través de DSports por cable en Perú.

Si deseas ver el partido de Alianza Atlético vs América de Cali por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO.

Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Alianza Atlético vs América de Cali por Copa Sudamericana será a través de Fanatiz y beIN Sports.

¿Qué canal transmite Alianza Atlético vs América de Cali EN VIVO por Copa Sudamericana?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 9:00 p.m. DSports DGO Colombia 9:00 p.m. DSports DGO Ecuador 9:00 p.m. DSports DGO Argentina 11:00 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium, DGO Brasil 11:00 p.m. --- Paramount+ Paraguay 11:00 p.m. DSports DGO Uruguay 11:00 p.m. DSports DGO Chile 11:00 p.m. DSports DGO Bolivia 10:00 p.m. DSports DGO Venezuela 10:00 p.m. DSports DGO Estados Unidos 10:00 p.m. beIN SPORTS Fanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Alianza Atlético vs América de Cali por Copa Libertadores

Fecha : Miércoles 6 de mayo del 2026.

: Miércoles 6 de mayo del 2026. Partido : Alianza Atlético vs América de Cali

: Alianza Atlético vs América de Cali Horario : 9:00 p.m. hora de Lima, Perú.

: 9:00 p.m. hora de Lima, Perú. Canal : DSports, DGO, ESPN, Disney+ Premium

: DSports, DGO, ESPN, Disney+ Premium Estadio: Miguel Grau

¿En qué canal ver Alianza Atlético vs América de Cali por Copa Sudamericana en Perú?

En Perú, el partido de Alianza Atlético vs América de Cali por la fecha 4 de la Copa Sudamericana lo transmite DSports y DGO.

¿Cómo ver Alianza Atlético vs América de Cali por Copa Sudamericana en Colombia?

En Colombia, el partido de Alianza Atlético vs América de Cali por la fecha 4 de la Copa Sudamericana lo transmite DSports y DGO.

¿Qué canal pasa Alianza Atlético vs América de Cali por Copa Sudamericana en Argentina?

En Argentina, el partido de Alianza Atlético vs América de Cali por la fecha 4 de la Copa Sudamericana lo transmite ESPN, Disney+ Premium y DGO.