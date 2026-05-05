Alianza Atlético recibe a América de Cali este miércoles 6 de mayo del 2026 en el Estadio Miguel Grau por la fecha 4 del Grupo A de la Copa Sudamericana 2026. ‘Los Churres’ aún aspiran a un boleto a la siguiente fase a pesar de no tener victorias en el certamen, ocupan la última posición. Por su lado, el conjunto colombiano, en la tercera casilla con cuatro puntos, busca el liderato. A continuación, te mostramos a qué hora juegan y en qué canales ver el partido ONLINE.
¿A qué hora juega Alianza Atlético vs América de Cali por Copa Sudamericana?
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 8:00 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 9:00 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 10:00 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 11:00 p.m.
- España: 3:00 a.m. del jueves
¿Dónde ver Alianza Atlético vs América de Cali EN VIVO por la fecha 4 de Copa Sudamericana?
La transmisión del partido entre Alianza Atlético vs América de Cali EN VIVO por la fecha 4 del Grupo A de la Copa Sudamericana será transmitido a través de DSports por cable en Perú.
Si deseas ver el partido de Alianza Atlético vs América de Cali por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO.
Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Alianza Atlético vs América de Cali por Copa Sudamericana será a través de Fanatiz y beIN Sports.
¿Qué canal transmite Alianza Atlético vs América de Cali EN VIVO por Copa Sudamericana?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|9:00 p.m.
|DSports
|DGO
|Colombia
|9:00 p.m.
|DSports
|DGO
|Ecuador
|9:00 p.m.
|DSports
|DGO
|Argentina
|11:00 p.m.
|ESPN 2
|Disney+ Premium, DGO
|Brasil
|11:00 p.m.
|---
|Paramount+
|Paraguay
|11:00 p.m.
|DSports
|DGO
|Uruguay
|11:00 p.m.
|DSports
|DGO
|Chile
|11:00 p.m.
|DSports
|DGO
|Bolivia
|10:00 p.m.
|DSports
|DGO
|Venezuela
|10:00 p.m.
|DSports
|DGO
|Estados Unidos
|10:00 p.m.
|beIN SPORTS
|Fanatiz
Horario, canal TV y dónde ver Alianza Atlético vs América de Cali por Copa Libertadores
- Fecha: Miércoles 6 de mayo del 2026.
- Partido: Alianza Atlético vs América de Cali
- Horario: 9:00 p.m. hora de Lima, Perú.
- Canal: DSports, DGO, ESPN, Disney+ Premium
- Estadio: Miguel Grau
¿En qué canal ver Alianza Atlético vs América de Cali por Copa Sudamericana en Perú?
En Perú, el partido de Alianza Atlético vs América de Cali por la fecha 4 de la Copa Sudamericana lo transmite DSports y DGO.
¿Cómo ver Alianza Atlético vs América de Cali por Copa Sudamericana en Colombia?
En Colombia, el partido de Alianza Atlético vs América de Cali por la fecha 4 de la Copa Sudamericana lo transmite DSports y DGO.
¿Qué canal pasa Alianza Atlético vs América de Cali por Copa Sudamericana en Argentina?
En Argentina, el partido de Alianza Atlético vs América de Cali por la fecha 4 de la Copa Sudamericana lo transmite ESPN, Disney+ Premium y DGO.