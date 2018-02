Por: Víctor Garay

Inconfundible a tiempo completo. Roberto Mosquera mantiene la seriedad, la elegancia y la picardía que demostró en su época de futbolista. Fue parte de la época gloriosa del balompié peruano y, además, estuvo presente en el Mundial Argentina 78. El técnico se volvió a reencontrar con grandes amigos que le regaló el fútbol en la imperdible muestra fotográfica “Mundialistas” que se sigue exponiendo en el parque Kennedy de Miraflores. Fiel a su estilo frontal, se volvió a mostrar cuidadoso con el discurso aunque con las palabras precisas. En su reaparición pública después del paso por Jorge Wilstermann, Mosquera no se guarda nada a la hora de hablar y asegura que su futuro está fuera de nuestras fronteras.

—Siempre es bueno reencontrarse con grandes amigos. ¿Qué le parece este pequeño homenaje de El Comercio y el BBVA?

Es un bonito homenaje en estos meses previos a una Copa del Mundo. Siempre es bueno reencontrarse con grandes amigos y eso hace sentir muy bien.

—¿Es saludable siempre recordar que pertenece a ese pequeño grupo de privilegio que jugó en un Mundial de Fútbol?



He visto a Hugo Sotil, con quien jugué en el 78; a Roberto Chale, con quien compartí equipo en Sporting Cristal; Eladio Reyes, un gran número ‘9’ que era suplente del gran Perico León; estuve con mi hermano Julio César, con quien jugué desde los 10 años; con Solano, a quien dirigí, y muchos compañeros más. Son momentos muy gratos. Lo importante de todo esto es que ninguno trabajó para un reconocimiento. Lo que nosotros hicimos fue poner a nuestro país en un lugar importante en el mundo. Creo que cuando uno actúa con esa pasión y esas ganas vienen este tipo de reconocimientos.

—La clasificación ha vuelto a unir a todo el país y la gente aún los recuerda con mucho cariño.



Esta efervescencia que se vive ahora es gracias a lo que hicieron Ricardo Gareca y los chicos. Nosotros comenzamos con esta etapa mundialista y sentimos como una extensión lo que están haciendo ellos. El compromiso que tuvimos nosotros lo vimos reflejado en este equipo.

—¿Cómo lograr sostener este éxito conseguido con este grupo de la selección?



Es cierto que hay cosas que tienen que cambiar en el fútbol peruano si queremos llegar a Qatar, porque hemos clasificado por muchas cosas. En el camino sucedieron circunstancias que nos ayudaron y estoy seguro de que en la próxima Eliminatoria no va a pasar eso. Así que ya es hora de mejorar en la Copa Perú, Segunda División, Primera, torneos internacionales y en menores. También en la infraestructura de los estadios para que se desarrolle un mejor fútbol y así poder tentar clasificar a los siguientes mundiales no por un tema de rebote, sino como producto de nuestra mejora.

—¿Qué representa para ustedes esta galería de fotos inéditas?



Esto representa la vida de cada uno de nosotros. En cada etapa del Perú hubo cantidades de habitantes diferentes. Nosotros representamos a 20 millones, ahora ellos representan a 30 millones; el tema es que todos ellos han querido estar defendiendo a la selección pero los talentos hemos sido nosotros. Entonces hay que sentirnos privilegiados porque del universo de personas estuvimos dentro del grupo de 23 que tuvieron la oportunidad de representar a su país.

—A pesar de las circunstancias que favorecieron para la clasificación, ¿cuán importante fue Ricardo Gareca en este objetivo?



La importancia y la influencia de Ricardo son de un 100%. No hay dudas de eso. Tomó determinaciones importantes y dejó fuera a los que no tenían nivel de compromiso. Todos lo sabíamos, pero nadie decía y hacía nada. Entonces ese fue el paso más importante para que pudiera armar un grupo exitoso.

—¿Cómo analiza el grupo que le tocó a la selección peruana en el Mundial de Rusia?



Si le hubieses dado a elegir a todo el Perú que escoja de las 32 selecciones, estoy seguro de que estuviésemos hablando de los mismos rivales. Todo es complicado en el Mundial, así que no hay que pensar que existe rival fácil. La Copa del Mundo, cualquier torneo, cualquier fixture, es solo para los equipos que están bien preparados. No importa quién te toque. Si estás listo puedes superar a Francia, como también te puede tocar uno malísimo, pero si no estás preparado te va a ganar. Esto es para los que están mentalizados, comprometidos y preparados.

—¿Por qué le sigue yendo mal a los equipos peruanos en torneos internacionales?



Yo no quiero hablar del fútbol peruano o de los equipos peruanos porque cada vez que lo hago, lo satanizan. Siempre mis palabras son tergiversadas y es por eso que he decidido no hablar más sobre ese difícil tema. Han puesto que yo hablo de fracaso, de descalabro, cuando no es así. Es por eso que mejor guardo silencio y me evito problemas para los próximos días.

—¿Este año tiene planeado seguir dirigiendo?



Volveré a dirigir, pero lo haré en un club del extranjero. 

