Por Fernanda Huapaya

Si bien la selección peruana no estará presente en el Mundial 2026, sí lo estarán dos representantes de nuestro sistema fútbol peruano: Kevin Ortega y Michael Orué. El primero ha sido designado como árbitro principal, mientras que el segundo, como árbitro asistente.

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