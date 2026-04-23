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A propósito de esta noticia, y a menos de 50 días para el inicio del Mundial, El Comercio conversó con Alberto Tejeda, reconocido exárbitro nacional con experiencia en Mundiales del 94 y 98, sobre cuáles son los criterios para esta designación y qué implica un reto así para un árbitro peruano. Asimismo, nos dio su opinión sobre el arbitraje nacional y cuáles son sus principales falencias a día de hoy.

Kevin Ortega es juez FIFA desde el año 2019. (Foto: Conmebol)

¿Qué le parece la designación de Kevin Ortega al Mundial 2026?

Estoy contento de que Perú tenga una representación en el Mundial, Kevin ya la tuvo de manera indirecta en el de Qatar como accesitario, pero hoy espero que tenga la posibilidad de dirigir. Es una muy buena noticia para el arbitraje peruano al igual que la de Michael Orué.

¿Qué desafíos tiene un árbitro peruano en este tipo de competencias?

Los árbitros juegan su propio torneo a través de los años en partidos de Copa Libertadores, Eliminatorias, Copa América, entre otros. Al igual que los equipos, también están pensando en llegar al Mundial. Ya el hecho de ser el número uno del país es algo positivo. Lo importante es que Perú tiene un espacio en la elite de árbitros internacionales y espero que Kevin tenga oportunidad de dirigir en el Mundial.

Alberto Tejada firma una tarjeta como recuerdo (Foto: GEC)

¿Qué criterios se toman en cuenta para una designación de ese tipo?

Ese punto de quiebre se dio a partir del Mundial de 1990. A partir de ahí se cambiaron los criterios de selección, porque antes se designaba únicamente a un árbitro por país y alternaban con asistentes de otros países, y los aspectos físicos no estaban muy relacionados. A partir del 90 ya las exigencias físicas se hicieron más importantes mediante diversas evaluaciones. Incluso también se tomó en cuenta el componente de edad porque el fútbol se volvió más rápido y se necesitaba a un atleta, no solo a una persona que tuviera criterio. El fútbol se corría a gran velocidad y se consideraron más los elementos técnicos. A partir del 98 se instauraron los banderines, después los audífonos y, finalmente, terminamos en la época del VAR.

¿Qué tan importante es que un peruano esté como árbitro principal en un Mundial?

Es un reconocimiento a todos de manera directa o indirecta. Creo que siempre va a ser estimulante y positivo, sobre todo porque Kevin es un árbitro joven y que ha ido creciendo en la esfera internacional. El resto de árbitros pueden ver un espejo que imitar. Pero también es cierto que necesitamos un cambio estructural a nivel del arbitraje peruano que debe llegar con una política deportiva.

¿Cómo cree que se maneja el VAR en el Perú?

Hace mucho tiempo no se está invirtiendo en el arbitraje como en el crecimiento del fútbol. Fuimos la penúltima liga en la que se instaló el VAR en el continente y eso ya fue un retraso. Es una herramienta que, guste o no, vino para quedarse y ser mejorable. El VAR no garantiza justicia plena porque hay zonas grises, pero ha sufrido una transformación desde que se inició porque vino para ver elefantes y ahora está viendo hormigas. El VAR nació para esos errores groseros, pero no para pequeñas cosas que hoy se están involucrando. En nuestra liga no se ha entendido que invertir en los árbitros también es en la tranquilidad de los clubes, porque si bien los árbitros no son el equipo de nadie, a la vez es el equipo de todos. Si no se invierte en preparación, las cosas no se darán.

¿Qué piensa de que cada vez se implementen más normas en el juego mismo?

Sé que la búsqueda es bien intencionada sobre menos errores y más asertividad. Yo no sé si eso le quite la alegría también a un deporte, hace mucho tiempo se hablaba de que el fútbol era brillante por sobre el resto de deportes porque las reglas todos las interpretaban pese a no haberlas leído y a pesar de los errores, porque de eso vive también el fútbol. Con el VAR se quita ese efecto de interpretación que antes de comentaba más.

¿El arbitraje peruano es visto como menor en comparación a otros de la región?

No diría que somos menos que nadie. El arbitraje peruano siempre estuvo en la vanguardia del arbitraje continental dirigiendo partidos como finales de Copa Libertadores o continentales. Pero es cierto que es distinto un arbitraje de un país donde se juega el fútbol de alto rendimiento que uno en el que no. Nosotros tenemos una estructura deportiva que está muy venida a menos, no generamos talento y eso es un problema de sistema deportivo nacional.

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