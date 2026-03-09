Por Jasson Curi Chang

En medio del desastre en Arequipa, Martín Palo García, policía retirado, salvó la memoría de una colección de revistas que hace 40 años lo acompañan. Esta es su historia, entre el barro del huaico y la desgracia que golpea al sur del país con torrenciales lluvias.

