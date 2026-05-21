A menos de un mes del inicio del Mundial 2026, la fiebre del fútbol empieza a contagiar, más allá de que la selección peruana no participe de él. Eventos, encuentros y actividades alrededor del deporte rey comienzan a aparecer y uno de ellos marcará un precedente: la Feria Camisetera. En su primera edición, esta iniciativa tendrá todo lo que a un futbolero actual, pero también nostálgico, le mueve: venta de camisetas retro y modernas originales, museo de camisetas históricas e intercambio de figuritas.

Feria Camisetera

La Feria Camisetera se llevará a cabo este sábado 23 de mayo de 10 de la mañana a 5 de la tarde en General Recavarren 298 en Miraflores. Lo inusual de la actividad tiene que ver con que reunirá a cinco coleccionistas -y sus respectivas tiendas- para poner a la venta camisetas originales, pero también tendrán la oportunidad de ofertar por aquellas que sean llevadas por el público.

Las tres principales actividades tienen que ver con la venta de camisetas originales, ya sean retro o modernas, también se lucirá un museo de camisetas históricas -no aptas para la compra- y también servirá de punto de encuentro para aquellos que quieran intercambiar figuritas del álbum oficial del Mundial 2026.

Leonardo Véliz jugó los tres partidos de Chile en el Mundial de Alemania 1974. (Foto: Camiseta Retro)

Los cinco grupos de coleccionistas serán Retro FC, Peter Egacila, Roberto Diez (Camisetas con Feeling) y Garu Wars. Sin duda, se trata de un encuentro sin precedentes para aquellos que busquen ciertas reliquias, pero que también busquen tener aquella camiseta o figura codiciada de cara al Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Cabe recordar que el evento también es pet friendly y que no se descarta que pueda haber una segunda edición previo al inicio del Mundial 2026 o durante el mismo para el público futbolero.

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