Por Fernanda Huapaya

A menos de un mes del inicio del Mundial 2026, la fiebre del fútbol empieza a contagiar, más allá de que la selección peruana no participe de él. Eventos, encuentros y actividades alrededor del deporte rey comienzan a aparecer y uno de ellos marcará un precedente: la Feria Camisetera. En su primera edición, esta iniciativa tendrá todo lo que a un futbolero actual, pero también nostálgico, le mueve: venta de camisetas retro y modernas originales, museo de camisetas históricas e intercambio de figuritas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.