En la recta final del Mundial 2026, la fiebre futbolera en el Perú está a tope. Es inevitable el contagio entre peruanos y, como pasa en la mayoría de Mundiales, también la inevitable voluntad de muchos por adoptar a otras selecciones como favoritas para seguirlas en la máxima fiesta del fútbol. Ya sea por cercanía geográfica o afinidades históricas, existen cuatro selecciones a las que el peruano decide seguir por voluntad y, quizá, cariño nostálgico.

Selecciones adoptivas

Sin duda alguna el primer lugar se lo lleva Argentina. Ya se comprobó en el último Mundial Qatar 2022 que la mayoría de peruanos también hizo fuerza para que Lionel Messi levantara la Copa del Mundo. Es sabido, además, que muchos futboleros peruanos son seguidores del fútbol argentino (clubes como Boca Juniors o River Plate) o que tienen como favorita a la ’albiceleste’ cuando Perú no está en juego.

Esto, por supuesto, también tiene que ver con un tema generacional. A lo largo de los años se hizo mito la figura de Diego Maradona y, desde entonces, todo lo que haga referencia a fútbol argentino resulta cercano y hasta conocido por los peruanos. Además, al tratarse de un país sudamericano, también cuenta con todas las fichas para convertirse en ese equipo de fútbol a seguir en su ansiado camino por conquistar el bicampeonato mundial.

La Selección Argentina continúa su preparación rumbo al Mundial 2026 con un nuevo partido amistoso internacional ante Puerto Rico. (Foto: AFP) / LUIS ROBAYO

En segundo lugar podemos hablar de Brasil. Si bien resulta hasta contradictorio con la selección de Argentina debido a una rivalidad histórica, para los peruanos es fácil tenerle cariño a una u otra selección. En el caso de Brasil, si hacemos referencias a generaciones anteriores podemos decir que el peruano la adoptó por esa escuela del fútbol a la que alguna vez se pareció en sus mejores años.

Sin embargo, sin irnos muy lejos, es también sabido que muchos aficionados de esta época tienen como ídolos a cracks de dicha selección: Raphina, Vinicius o el mismo Neymar, en caso sea llevado al Mundial. Por tanto, ya sea por cercanía geográfica, escuela futbolística o presente de estrellas, Brasil también es una clara opción con el que el peruano puede encariñarse en el este certamen.

Brasil estuvo a solo unos minutos de igualarles los tres puntos contra México, pero un revés tardío los obligó a empatar y a asegurar que este choque fuera crucial. | Crédito: @brasil / Instagram

En tercer lugar, si hablamos de fútbol europeo, podríamos colocar a España. Si bien históricamente Italia hubiera ocupado su lugar, está claro que no ir a tres Mundiales seguidos habla de un mal presente y desapego. Sin embargo, históricamente, el peruano futbolero también sigue muy de cerca el fútbol español y a sus principales referentes.

Existen otras selecciones con las que en determinados Mundiales el peruano se identificó como Alemania o Francia; sin embargo, si hablamos de actualidad, es bastante posible que España se convierta en aquella selección a seguir sobre todo por ser uno de los candidatos directos para levantar la Copa del Mundo y contar con jugadores que muchos ansían ver romper las redes: Lamine Yamal y Pedri.

Lamine Yamal es una de las estrellas de la Selección de España. (Foto: Difusión)

En cuarto lugar, aunque en menor medida, se puede nombrar a Uruguay. Si bien es un país pequeño, normalmente suele avanzar de fases -a excepción del Mundial Qatar 2022- y, cuando va peleando contra equipos no sudamericanos, suelen tener el apoyo de la afición peruana.

Como se sabe, los uruguayos se caracterizan por la ”garra charrúa” y, si bien a día de hoy los peruanos no están tan identificados con los jugadores actuales; sin duda sí se mantenía la expectativa por figuras como Federico Valverde o Darwin Núñez dentro de la ‘celeste’.

Por lo pronto, en la recta final del Mundial hay varios de esos favoritos: Argentina, la dramática y emocionante con Messi; la Francia intratable y avasalladora de Mbappé; la poderosa Inglaterra de Bellinhgam y Harry Kane y, finalmente, la España de Lamine Yamal. Un solo sudamericano, que posiblemente sea a quien la mayoría de peruanos respalde.

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