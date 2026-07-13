Por Fernanda Huapaya

En la recta final del Mundial 2026, la fiebre futbolera en el Perú está a tope. Es inevitable el contagio entre peruanos y, como pasa en la mayoría de Mundiales, también la inevitable voluntad de muchos por adoptar a otras selecciones como favoritas para seguirlas en la máxima fiesta del fútbol. Ya sea por cercanía geográfica o afinidades históricas, existen cuatro selecciones a las que el peruano decide seguir por voluntad y, quizá, cariño nostálgico.

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