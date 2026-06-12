Por Redacción EC

Cada cuatro años, así el Perú vaya o no al Mundial, la mayoría de peruanos se vuelve un aficionado más de esta máxima fiesta del fútbol. En esta oportunidad, debido a ser una edición especial que duplica el número de selecciones participantes, habrá entre tres a cuatro partidos por día en las dos primeras fases, lo que generará una gran atención por parte de los futboleros.

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