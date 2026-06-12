Cada cuatro años, así el Perú vaya o no al Mundial, la mayoría de peruanos se vuelve un aficionado más de esta máxima fiesta del fútbol. En esta oportunidad, debido a ser una edición especial que duplica el número de selecciones participantes, habrá entre tres a cuatro partidos por día en las dos primeras fases, lo que generará una gran atención por parte de los futboleros.

Esta es la mejor oferta de restaurantes y espacios que servirán de punto de encuentro para ver partidos del Mundial.

La Mesa del Hincha: Hotel Hilton Garden Inn Lima Miraflores

La emoción futbolera se vive dentro y fuera de la cancha. Para quienes buscan un lugar cómodo y seguro donde disfrutar cada encuentro junto a amigos, familiares o compañeros de trabajo, el hotel Hilton Garden Inn Lima Miraflores presenta una propuesta especial que combinará fútbol, gastronomía y entretenimiento durante una de las más grandes fiestas deportivas del planeta.

El restaurante del hotel contará con una pantalla gigante de 147” donde se transmitirán más de 50 partidos del torneo, permitiendo a los asistentes seguir cada jugada en un ambiente pensado para vivir la pasión mundialista.

Para hacer aún más dinámica la experiencia durante la temporada mundialista, el hotel contará con espacios de entretenimiento, como una mesa de fulbito, para que los asistentes disfruten antes, durante y después de cada encuentro. Además, en la transmisión de los principales partidos de las selecciones latinoamericanas, se ofrecerán propuestas temáticas de bebidas y bandejas de piqueos, permitiendo a los aficionados vivir la emoción del fútbol en un ambiente festivo y lleno de sabor.

Los primeros partidos programados para transmisión son:

USA vs Paraguay |12 de junio | 8:00 P.M.

Qatar vs Suiza | 13 de junio | 2:00 P.M.

Brasil vs Marruecos | 13 de junio | 2:00 P.M.

Alemania vs Curazao | 14 de junio | 12:00 P.M.

Holanda vs Japón | 14 de junio | 3:00 P.M.

Los asistentes podrán disfrutar de cada encuentro en un espacio acondicionado para grupos, convirtiendo cada fecha en una oportunidad para reunirse y compartir la emoción del fútbol.

Debido a que la programación puede variar según el calendario y la disponibilidad de espacios, quienes deseen conocer las siguientes transmisiones podrán consultar previamente a través del Instagram del hotel: @hgi.limamiraflores.

El Hilton Garden Inn Lima Miraflores se encuentra ubicado en Malecón Balta 770, Miraflores.

Hotel Nhow Lima

Nhow Lima es un hotel de inspiración artística que reinterpreta los mitos y costumbres de la cultura peruana combinándolos con nuevos iconos de la cultura pop. Entra y descubre señas de identidad de la cultura local en cada rincón, incluidas obras impresionantes de artistas locales, diseños rompedores y rincones dignos de aparecer en Instagram. “Donde los mundos se encuentran, el fútbol se vive como un ritual”, anunciaron en redes sociales que vivirán el Mundial en sus espacios. Reserva tu lugar: fb.lima@nhow-hotels.com.

El Estadio FC

Sin duda, El Estadio FC es un restaurante emblema si hablamos de ambiente futbolero. Ubicado en el Centro Histórico de Lima, este espacio se caracteriza por estar ambientado en su totalidad por equipos y figuras del fútbol nacional e internacional. Es considerado un atractivo turístico y, sobre todo, en época de Mundial por sus promociones, platos especiales, entre otros.

La Parri

Ubicado en San Isidro, este restaurante es un pedazo del corazón de Buenos Aires en Lima. Desde el ambiente hasta el nombre, todo hace alusión a Argentina y, por supuesto, también a sus ídolos Diego Maradona y Lionel Messi. Sin duda, se trata de un punto de encuentro para argentinos en Lima o aficionados a la ‘albiceleste’ ya que en dicho restaurante se pueden vivir con emoción acompañados de un fernet.

Media Naranja Brasileiro

Debido a la cercanía geográfica es sabido que muchos peruanos también son seguidores de la selección de Brasil. Por eso, en una de las esquinas del Parque Kennedy en Miraflores se encuentra la Media Naranja, restaurante brasilero que se convierte en punto de encuentro para ver partidos del Mundial y, sobre todo, de Brasil.

Fútbol y Sabor

Otro de los restaurantes futboleros en la capital se encuentra en la avenida Petit Thours. Ambientado con figuras de la selección peruana y del fútbol moderno, Fútbol y Sabor también es otra de las propuestas de comida criolla en un restaurante dedicado al deporte rey. Asimismo, tiene como característica una carta de bebidas y comidas con nombres alegóricos al fútbol.