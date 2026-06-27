Por Redacción EC

La pasión por la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo se vive en los estadios de Norteamérica, sino también en Lima, donde niños y adolescentes entrenan en la primera infraestructura deportiva escolar certificada con estándares FIFA, un espacio que se ha consolidado como referente nacional y demuestra cómo una cancha de alto nivel puede transformar la formación de futuras generaciones de deportistas.