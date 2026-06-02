Resumen

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Puerto Santa Rosa: el rincón del Centro de Lima donde el Mundial 2026 se mirará con ceviche y fútbol. (Foto: IG)
Puerto Santa Rosa: el rincón del Centro de Lima donde el Mundial 2026 se mirará con ceviche y fútbol. (Foto: IG)
Por Redacción EC

En el Centro Histórico de Lima todavía existen lugares donde el tiempo parece caminar más lento. Calles angostas, balcones de madera que sobreviven al ruido moderno y mozos que se aprenden el nombre de los clientes habituales forman parte de esa postal que resiste entre turistas, oficinistas y vendedores ambulantes. Allí, a pocos metros de la Plaza Mayor, Puerto Santa Rosa - Mar y Tradición, en el corazón encontró su propio espacio: una mezcla de cocina marina y pasión futbolera que cobra vida cada vez que rueda la pelota.

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