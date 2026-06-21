El Mundial 2026 desde dentro

Desde Boca Ratón, lugar de concentración de Curazao previo a su duelo ante Ecuador, Suzanne Huurman se contactó con El Comercio para comentarnos sobre el intenso trabajo diario que implica estar en la cita mundialista y, sobre todo, como la única mujer que ocupa el cargo de ser jefa de un departamento médico en todo el Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026.

—Supe que eres la única jefa de un área médica entre las 48 selecciones participantes

Efectivamente, yo soy la jefa de servicios médicos de Curazao y soy la única médica que está al mando de toda su área entre todas las selecciones del Mundial.

—Muchos creen que el médico solo aparece cuando hay una lesión, pero es un trabajo diario

Antes se creía que el médico solo se pensaba como parte de la recuperación, pero también tiene que ver mucho con la prevención. Se trabaja con cargas, métricas, GPS, entre otros estudios. Se deben evaluar las cargas para cada jugador y la medicina deportiva es importante para que lleguen en su mejor manera. Es un trabajo individual jugador por jugador. Hay que prevenir la lesión y también es importante trabajar después de cada partido por la recuperación tras el desgaste, sobre todo cuando son partidos con mucha continuidad como en el Mundial.

—¿Cuántas personas conforman tu área?

Tenemos el cuerpo médico conmigo como jefe del área, además de tres fisioterapeutas y otros preparadores físicos, digamos que es un departamento médico pequeño en comparación a otros, porque la misma Federación de Curazao también lo es. No es como hablar de equipos como Real Madrid o Brasil, pero pese a tener un número más chico, lo hacemos muy bien.

—Mencionas al Real Madrid, tengo entendido que trabajaste ahí

Estudié medicina deportiva en Holanda, pasé a trabajar al PSV, luego me llamaron para el Real Madrid para trabajar con ellos en su área médica, también me llamó la FIFA para ser doctora en Match Day, además soy parte del Comité Olímpico, entonces fui parte de los Juegos Olímpicos 2024 con el equipo de balonmano de mi país.

—¿Por qué crees que eres la única mujer en el mundial?

Es difícil llegar a un cargo así porque hay muchas barreras que debes acortar. No es fácil llegar como médico en general, pero mucho más como mujer. Yo creo que hay muchas más mujeres con capacidad de poder trabajar en un puesto así, pero es verdad que es muy difícil. Hay que trabajar en el día a día y saber que la vida personal es sacrificada. Si tienes familia, hijos o lo que sea, debes pensar bien si quieres hacer este tipo de trabajo porque son muchos días viajando o sin tener días libres, es un trabajo muy difícil. Impacta mucho en tu vida personal.

—¿Qué de diferente tiene trabajar en el Mundial en referencia a otras competencias?

Diría que es el tema del tiempo. Son muy pocos días para recuperarse, justo después de un partido se debe poner a punto a todos. La presión además también es distinta por tratarse de un Mundial, el día a día es muy intenso.

—¿Qué nos puedes decir de Curazao?

Sé que no hubo un buen inicio tras el partido contra Alemania, pero hay que tener en cuenta que somos un país con 150 mil personas, aproximadamente. Todo lo que hicimos mal o bien, lo analizamos. Creemos que hemos aprendido de todo, trabajamos día a día y estamos muy bien.

—¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

Me gusta trabajar cada día para preparar a los chicos para que lleguen lo mejor posible. No solo veo fútbol, sino otros deportes como balonmano o voley playa, y la idea de recuperación y la tecnología que hay alrededor es lo que me gusta. Intentar que alguien llegue a su máxima capacidad me hace feliz.

—¿Cómo se maneja la presión en un Mundial?

Sí, lo psicológico es muy importante y cada vez más en el deporte de alto nivel. Hay mucha presión cuando eres una selección nueva en este tipo de competencias. Ellos saben que es un esfuerzo lo que hacen dentro y fuera de la cancha.

—¿Cuántos años tienes de profesional?

12 años.

—En estos doce años, ¿cuáles han sido las situaciones que más recuerdas?

Son varias y diferentes. Por ejemplo, incluso a un jugador le dio un paro cardíaco en pleno partido, como me pasó vivir durante el campeonato de Holanda. También le pasó lo del paro cardíaco al médico del otro equipo en pleno partido y son situaciones difíciles porque sabes que es vida o muerte. Diría que son las cosas que siempre recuerdas.

—¿Crees que para el próximo Mundial haya más mujeres en tu cargo?

Sí ojalá porque creo que hay muchas médicas buenas que puedan ocupar estos cargos. Estoy segura de que el mundo va a cambiar y también en el fútbol mundial

—¿En qué ha cambiado la medicina deportiva de hace 12 años a hoy?

Cuando yo inicié justo empezaban a usarse más el GPS y otras herramientas de medición. Se empezaron a implementar más sistemas de control y otros tipos de entrenamiento. Hay muchas más formas para poder ayudar al deportista con cargas o mediciones. Ahora hay departamentos completos con personas que se encargan específicamente de evaluar cada cosa.

—¿Qué tanto tiene que ver el departamento médico en el rendimiento de cracks de élite como Kylian Mbappé o Vinicius?

Sí, claro. Es muy importante que el departamento médico trabaje en complemento con el de performance del jugador, es decir, lo más deportivo. La preparación física es importante y deben estar muy unidos, eso es clave. No pueden ir por separado. La supervisión es diaria y cercana.

—¿Cómo se vive un Mundial desde adentro?

La concentración con este equipo es genial porque el ambiente es muy bueno. Siempre hay risas, cariño y mucha familia. Las mujeres de los jugadores o las parejas del staff pueden ingresar a veces a la concentración a visitar entonces diría que somos todos como una gran familia, es importante la compañía de la gente que quieres al lado.

—¿Cuando te uniste a la selección de Curazao?

Poco tiempo. Diría que desde noviembre del año pasado, una vez que clasificaron. Yo tengo una empresa para hacer evaluaciones médicas a jugadores y me llamaron para eso. En ese momento, la hija del entrenador tuvo un problema de salud grave, y el entrenador decidió retirarse. Lo mismo pasó con el médico, entonces me llamaron para poder estar al mando del cuerpo médico.

—¿Qué sabes del Perú?

Mi novio es peruano así que yo sé algo de ahí (risas). Nunca he estado pero ojalá vaya después del Mundial, sé que tienen muchas cosas lindas incluso una maravilla mundial. Me ha contado del lomo saltado, del ceviche y más. Perú está muy bonito y me dice que hay que ir sí o sí. Ojalá podamos ir en julio. Mis padres sí han estado, pero falto yo. Tenemos planeado eso.

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