Por Fernanda Huapaya

En medio de un Mundial 2026 todavía dominado, en gran parte, por figuras masculinas, Curazao ha roto un molde en comparación a las otras 47 selecciones. Desde la concentración del equipo, en Miami, la doctora Suzanne Huurman conversó en exclusiva con El Comercio sobre el desafío que implica ser la única jefa mujer del departamento médico de un equipo mundialista y en qué consiste su labor en una competencia de tiempos exigentes. Asimismo, nos reveló la estrecha y afectiva relación que guarda con Perú, país que planea visitar una vez finalizada la cita mundialista.

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Entrevista