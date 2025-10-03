Trionda, el balón que desafía la altura, el calor y promete salvar el VAR: así se creó la pelota del Mundial 2026 de adidas que llegará al Perú

El fútbol: una cultura

Azul, verde y rojo son los colores predominantes de la Trionda y representan, respectivamente, a Estados Unidos, México y Canadá. El diseño, trabajado cuidadosamente con impresiones y sin costuras para mejor movilidad, cuenta con siluetas inspiradas en las banderas de cada uno de ellos: estrellas de Estados Unidos, águila de México y hoja de maple de Canadá.

Trionda, el nuevo balón oficial del Mundial FIFA 2026 | Foto: Adidas

A lo largo de la exposición con los diseñadores del balón, adidas dejó en claro que un punto fundamental fue inspirarse en la cultura de cada país de manera de que se sientan representados. Un reto, además, distinto por primera vez al tratarse de un Mundial con más de una sede.

Sin embargo, el dolor de cabeza principal, además del diseño, no fueron los colores sino el nombre: Trionda. ¿Qué significa? Como es de suponerse, “tri” hace referencia a los tres países, mientras que “onda” responde al término bastante común y popular utilizado en Latinoamérica para hacer referencia a algo con estilo o divertido, lo que también se ve reflejado en las curvas con brillantina que protagonizan estéticamente el balón a modo de darle esa personalidad. De esta manera, se quiso corresponder a la fiesta deportiva y social que significa un Mundial.

Tecnología en el campo

Dentro de la exposición también se mostró una pieza clave: la zona de la pelota que incorporará el chip de alta tecnología. Según pudimos conversar con los especialistas, esta herramienta servirá para estar conectada al VAR y poder aclarar jugadas polémicas de fuera de juego y de toques de algún jugador en particular.

Asimismo, reflejará si la pelota en sí misma ingresó por completo o no al arco al momento de un gol. Si bien esta innovación ya se ha dado, esta es la versión más actualizada y automatizada hecha por FIFA. El chip mide alrededor de un centímetro y está cubierto por un cuadrado de plástico de seis centímetros aproximadamente. No representa peso adicional para mantener a liviandad de la pelota. Otra de sus principales características es la estabilidad que tendrá cuando se encuentre en el aire.

Trionda, el nuevo balón oficial del Mundial FIFA 2026 | Foto: Adidas

El gran reto

Además del lado expresivo y cultural, la Trionda ha sido la pelota que ha pasado más testeos en los Mundiales. Es decir, se la ha probado en diversos contextos debido a que, a diferencia de lo que se pensaba en la previa, no serán tres pelotas -una por cada país- sino una misma para todos.

Esto significa que la pelota debe acondicionarse a diversas alturas, temperaturas y latitudes en general en la que será utilizada: 16 ciudades en total divididas en el tridente anfitrión. Este es el gran reto personal que adidas se adjudicó al momento de diseñar y producir un balón pionero al ser el primero en representar a más de un país como sede de Mundial. La pelota de Estados Unidos, México y Canadá ya puede ser adquirida en tiendas adidas en el Perú.

