Trionda, el balón que desafía la altura, el calor y promete salvar el VAR: así se creó la pelota del Mundial 2026 de adidas que llegará al Perú

Trionda, el balón que desafía la altura, el calor y promete salvar el VAR: así se creó la pelota del Mundial 2026 de adidas que llegará al PerúResumen generado por Inteligencia Artificial
El último miércoles, a 21 grados y cerca al puente de Brooklyn, en New York, adidas se apoderó de los últimos pisos de la Domino Refinery para hacer la presentación oficial de Trionda, la pelota del Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026, frente a ciertos medios. El Comercio, invitado al evento, pudo ser testigo de la primera muestra pública de este nuevo símbolo deportivo que representa, en sí mismo, el gran reto de ser la pionera en un Mundial multisede.