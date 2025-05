Fue una especie de paseo turístico al lado de un rockstar. O, como repetían algunos, al lado del ‘Messi de El Porvenir’. Cada paso dado por el jirón Hipólito Unanue rumbo a la histórica cuadra seis de la avenida Parinacochas, en el distrito de La Victoria, era interrumpido por niños, jóvenes, adultos e incluso serenos para saludar y abrazar a Joao Navarro, conocido por todos como ‘Cholo Petito’, el rey del Mundialito, el torneo de fulbito callejero más importante del país que este 1 de mayo celebrará su edición número 73.

No nació en El Porvenir, pero desde los 12 años recorre sus calles, incluso ahora que vive en Santa Anita. “Es mi barrio”, nos dice con la jerga que lo caracteriza, mientras saluda, sonríe para las fotos y ‘chacotea’ con algunos señores de unos 60 años que lo abrazan y le preguntan a qué hora le toca jugar.

Desde 1950, el año del Maracanazo, se juega cada 1 de mayo. En el Día del Trabajador en el Perú, la sexta cuadra de la avenida Parinacochas, en La Victoria, se cierra para vivir –en una experiencia extrema– el Mundialito, el torneo donde amigos de barrio arman su equipo, sudan, patean y dejan la vida sobre el cemento en busca de la gloria.

Lima, 18 de abril de 2025 Retratos al Cholo Petito, jugador del Mundialito El Porvenir. Fotos Jesús Saucedo@photo.gec / JESUS SAUCEDO

“No cualquiera juega aquí, en la pista. He visto a futbolistas acostumbrados a jugar con estadio lleno que les temblaban las piernas. La presión de la gente, que prácticamente te respira en la nuca cuando vas a sacar un lateral, es increíble”, nos dice ‘Petito’, quien a sus 40 años entrena hasta tres veces al día. Capitán de La Pólvora, el férreo defensor aprendió con el paso del tiempo que un líder tiene que pregonar con el ejemplo y eso se lo transmite a sus compañeros más jóvenes como Denilson Zegarra de 19 años.

Por la pista pasaron nombres como el ‘Cholo’ Sotil, autor del gol que le dio al Perú la Copa América de 1975. También Waldir Sáenz, goleador histórico de Alianza Lima con 168 festejos. O Julio Baylón, el primer peruano en anotar un gol en la Bundesliga. Antes de Claudio Pizarro estuvo Baylón. Antes de la Bundesliga, el Mundialito, el certamen que Joao Navarro lo ganó cinco veces, y es uno de los máximos ganadores.

Joao Navarro con los trofeos que ganó.

Uno de los campeonatos que ganó en el Mundialito.

“Uno de los campeonatos que gané lo hice con Waldir en mi equipo. Un monstruo. Recuerdo un golazo que hizo sin mirar al arquero”, nos cuenta antes de recordar que en el 2013 eligió jugar por Mi Barrunto en lugar de Los Cachorros, el equipo de su hermano. “En la final me tocó contra ellos y toda mi familia me insultaba, mi madre me decía que no era su hijo, pero todo eso es lo que genera este hermoso campeonato”. Efectivamente, el Mundialito no es para cualquiera.

Dentro de sus tantas anécdotas jugando el campeonato que dice sentirlo como suyo, Navarro recuerda cuando Luis Sánchez Aranda, conocido como ‘Luchito Barrunto’, le regaló un auto cero kilómetros por “sacarlo campeón en la pista”. Fue el mismo año en el que enfrentó al equipo de su familia. “Iba a jugar por Los Cachorros, pero a ‘Luchito’ le hablaron de mi y me buscó para ofrecerme un monto que no podía despreciarlo. No puedo decir cuánto, pero es bastante. Previo al torneo, cuando ya estábamos clasificados, me llamó a su cevichería y me prometió regalarme un carro si campeonábamos. Cumplió su palabra”.

Hamilton Prado también disputó el Mundialito de El Porvenir.

La nueva era

De la mano de la organización de Luis Mirko Navarro, hermano de Joao, el Mundialito vive un año de transformación en que se busca darle más visibilidad y, con ello, la seriedad que merece. Este año se inscribieron 104 equipos: 44 en el Panamericano, el cual el campeón tuvo un cupo; y 60 en el Premundialito que se vivió hasta el último domingo y otorgó 14 plazas. El último boleto -o el primero- lo obtuvo Purito Porvenir por levantar el título la edición pasada.

Programación del Mundialito de El Porvenir:

Hora Cruce 7 a.m. Corporación Cabañas Purito Tablada vs. Club Deportivo La Cruz 7:30 a.m. Cachina Forever vs. Purito Porvenir 8 a.m. Vlaes FC vs. Barrios Altos Unidos de Bartatan 8:30 a.m. Santo Domingo La Polvora vs. Optica Zambrano 9 a.m. Señor de los Milagros Apolo vs. El Cartel de Villa 9:30 a.m. Los amigos de Estefano Giribaldi la 9 vs. Purito Barrios Altos 10 a.m. El Bondy TF vs. La Polvora 10:30 a.m. Papa Chivirico vs. Purito Condor La gran final se jugará a las 4 p.m.

La gloria jamás se negocia en el Mundialito. Es, como afirman los que cumplen el sueño de llegar a la pista, el Mundial de ellos, el torneo más importante de sus vidas. Pero también está el lado económico: este año el premio será de 17 mil soles. Aunque es nada en comparación de lo que invierten los equipos que buscan poner su nombre en todo lo alto. Un jugador puede cobrar entre 15 mil y 20 mil por lo que dura el torneo, desde el Premundialito. Es decir, por un mes aproximadamente. Luego están los amistosos pactados, los entrenamientos e incluso las concentraciones en hoteles previos al 1 de mayo.

Navarro busca que esta edición quede en la historia por la organización. Patadas al estilo karate habrá, seguramente, pero la idea es que predomine el juego en busca de la gloria eterna.

