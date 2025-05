Son las 6:30 de la mañana, queda apenas media hora para que, según cronograma, inicie el Mundialito de El Porvenir, e ingresa al campo de juego montado sobre la pista de la cuadra seis del jirón Parinacochas, en La Victoria, con audífonos lo suficientemente grandes para ser notados a metros de distancia. Mueve su cabeza al ritmo de la música, se relaja en su mundo, como si quisiera olvidar que está a punto de ser el villano de la historia; es decir, el árbitro del torneo más ‘picante’ del Perú.

Su nombre es Adolfo García, árbitro desde hace 18 años que este primero de mayo vivió su tercer Mundialito. “¿Es un deporte extremo?”. Escucha la pregunta, sonríe y responde: “es vivir al extremo, pero estamos preparados, debemos tener la cabeza fría en todo momento”.

En su edición número 73, el Mundialito se suspendió como pocas veces ocurrió en su historia. Un torneo acostumbrado a vivir en el límite de la legalidad, con patadas al estilo karateca y puñetes repartidos por todos los metros de la cancha, se terminó antes de tiempo. En medio de la semifinal entre el actual campeón y equipo del barrio, Purito Porvenir, y Santo Domingo La Pólvora. Un jugador del equipo rojo, que estaba perdiendo 1-0 ante los defensores del título, acusó un golpe de alguien de la delegación rival.

Las jugadas del Mundialito de El Porvenir

En un inicio se declaró como ganador a Santo Domingo, pero luego la organización optó por suspender el torneo para luego decidir, mediante su Comisión de Justicia, qué pasará después. En principio se volverá a jugar este domingo en la loza Inca Garcilaso de La Vega, a la espalda del jirón Parinacochas, y se reanudará el encuentro con los tres minutos que quedan por jugar.

Más allá de saber si hubo o no agresión por parte de un miembro de la delegación de Purito Porvenir, resulta curioso que los árbitros sufrieron golpes durante la jornada pero todo siguió su curso. “Esta carrera es bastante incomprendida y difícil”, señala García. Él no fue ninguno de los afectados, pero sí sus compañeros: uno recibió un golpe en el estómago, mientras que a otro le reventaron la boca de un puñete. Otro de sus colegas recibió un beso en el cachete por parte de uno de los jugadores, algo que en la pista no es sinónimo de cariño.

“Recuerdo que el año pasado, en cuartos de final, un hincha vino dispuesto a agredirme. Afortunadamente lo ví y lo esquivé. No pasó a mayores. Nosotros salimos de casa y no sabemos qué va a pasar porque estamos en un lugar repleto de gente, donde la policía nos resguarda, pero hay peligro constante”, añade.

En la boca del lobo, vistiendo el único uniforme que genera ira a todos los hinchas por igual, García cuenta qué hace para ‘sobrevivir’ al día más complicado del año para los árbitros, pero a los que todos quieren llegar. “Tenemos que estar cien por ciento concentrados e ignorar al público. Sabemos que para ellos somos los malos de la película y es nuestro rol. También nos reunimos con la terna arbitral durante varios días porque en el campo somos una dupla, entonces tenemos que tratar de estar coordinados en nuestras decisiones”.

Con la tensión en el aire y dos hinchadas cardíacas que no querrán perder, este domingo se reanudará el Mundialito. Y los árbitros, aunque no quieran, serán los protagonistas, los villanos al que todos culparán. Es la vida que eligieron, aceptaron y honran en cada partido, así sea en el torneo más complicado del Perú.

¿Cuándo se reanudará el Mundialito de El Porvenir? Tras suspenderse por falta de garantías, el Mundialito de El Porvenir 2025 se reanudaría este domingo en la loza Inca Garcilaso de la Vega, a la espalda del jirón Parinacochas. Aunque también podría ser reprogramado el próximo domingo. Esto se decidirá en breve cuando la Comisión de Justicia del torneo se reúna y decida cómo continuar.

