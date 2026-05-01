El Mundialito de El Porvenir 2026 se disputa este viernes 1 de mayo, Día del Trabajador, en La Victoria. Esta nueva edición del tradicional evento se desarrolla en la cuadra 6 del jirón Parinacochas desde las 7:00 a.m. con los octavos de final. La gran final está programada para las 3:00 p.m.
En este año, un total de 16 equipos compiten por el título del Mundialito de El Porvenir. El evento se caracteriza por ser pintoresco, callejero y de mucho color, donde la gente se reúne para disfrutar de una tarde de fútbol y buen ambiente.
Mundialito de El Porvenir 2026: horarios, canales TV y dónde ver el torneo
Los seguidores de este certamen podrán disfrutar de la transmisión EN VIVO a través de la página oficial de Facebook del Mundialito de El Porvenir. Todo empieza desde las 7:00 a.m.
El primer partido será entre La Pólvora Tokyo y Purito Cóndor, quienes abrirán la jornada de fútbol callejero. Asimismo, otros partidos que destacan son Cevichería Mi Barrunto con Los Rodríguez de Nocheto.
A continuación, conoce la programación de todos los partidos del Mundialito de El Porvenir 2026.
Resultados del Mundialito del Porvenir 2026: octavos de final
- FINAL | La Pólvora Tokyo 1-0 Purito Cóndor
- FINAL | Cevichería Mi Barrunto 3-0 Los Rodríguez de Mocheto
- FINAL | Liverpool Andalucía 0-1 La Pólvora
- 8.30 a. m. El Cartel del Rímac vs. Los Bandidos de Tévez
- 9.00 a. m. Corporación Cabañas vs. Petrolemp
- 9.30 a. m. Mochilas Jhammers vs. Los Malditos de Pamplona
- 10.00 a. m. Santo Domingo La Pólvora vs. Amistad Los Olivos
- 10.30 a. m. Barrios Altos Unidos de Bartatan vs. San Juan de Lurigancho