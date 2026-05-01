El Mundialito de El Porvenir 2026 se disputa este viernes 1 de mayo, Día del Trabajador, en La Victoria. Esta nueva edición del tradicional evento se desarrolla en la cuadra 6 del jirón Parinacochas desde las 7:00 a.m. con los octavos de final. La gran final está programada para las 3:00 p.m.

En este año, un total de 16 equipos compiten por el título del Mundialito de El Porvenir. El evento se caracteriza por ser pintoresco, callejero y de mucho color, donde la gente se reúne para disfrutar de una tarde de fútbol y buen ambiente.

Mundialito de El Porvenir 2026: horarios, canales TV y dónde ver el torneo

Los seguidores de este certamen podrán disfrutar de la transmisión EN VIVO a través de la página oficial de Facebook del Mundialito de El Porvenir. Todo empieza desde las 7:00 a.m.

El primer partido será entre La Pólvora Tokyo y Purito Cóndor, quienes abrirán la jornada de fútbol callejero. Asimismo, otros partidos que destacan son Cevichería Mi Barrunto con Los Rodríguez de Nocheto.

A continuación, conoce la programación de todos los partidos del Mundialito de El Porvenir 2026.

Resultados del Mundialito del Porvenir 2026: octavos de final

FINAL | La Pólvora Tokyo 1-0 Purito Cóndor

FINAL | Cevichería Mi Barrunto 3-0 Los Rodríguez de Mocheto

FINAL | Liverpool Andalucía 0-1 La Pólvora

8.30 a. m. El Cartel del Rímac vs. Los Bandidos de Tévez

9.00 a. m. Corporación Cabañas vs. Petrolemp

9.30 a. m. Mochilas Jhammers vs. Los Malditos de Pamplona

10.00 a. m. Santo Domingo La Pólvora vs. Amistad Los Olivos

10.30 a. m. Barrios Altos Unidos de Bartatan vs. San Juan de Lurigancho

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