Por Redacción EC

La Municipalidad de La Victoria dispuso el levantamiento de la clausura temporal del Estadio Alejandro Villanueva, conocido popularmente como Matute, luego de que se verificara el cumplimiento de las observaciones formuladas tras su cierre preventivo.

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