La Municipalidad de La Victoria dispuso el levantamiento de la clausura temporal del Estadio Alejandro Villanueva, conocido popularmente como Matute, luego de que se verificara el cumplimiento de las observaciones formuladas tras su cierre preventivo.

De acuerdo con el documento oficial emitido el 7 de abril de 2026, la medida responde a la subsanación de las faltas detectadas durante la inspección que motivó la clausura el pasado 3 de abril. El establecimiento, administrado por Club Alianza Lima, había sido cerrado temporalmente por incumplir disposiciones vinculadas a la seguridad en eventos masivos.

Alianza Lima subsanó las observaciones indicadas por la Municipalidad de La Victoria ayer y hoy ya se levantó la orden de clausura del estadio Alejandro Villanueva. @dt_elcomercio pic.twitter.com/RTRad3B4RB — Fernanda Huapaya (@FernandaHuapaya) April 7, 2026

En ese sentido, el club presentó expedientes en los que reafirmó su compromiso de reforzar los protocolos de seguridad, así como la implementación de un plan extraordinario para atender contingencias y evitar reuniones no autorizadas. Las autoridades municipales validaron estas acciones tras una nueva evaluación técnica.

Finalmente, la comuna exhortó a Alianza Lima a mantener el cumplimiento estricto de las normas vigentes para garantizar la seguridad de los asistentes y preservar el orden público en el distrito, advirtiendo que se continuará con la fiscalización permanente en este tipo de recintos.