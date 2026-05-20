Ver Nacional vs Universitario EN VIVO ONLINE: partido por la jornada 2 del grupo B de la Copa Libertadores 2026 en el estadio Gran Parque Central, se jugará este miércoles 20 de mayo del 2026. ¿A qué hora juegan HOY? El partido comienza a las 17:00 horas de Perú y 19:00 horas de Uruguay. ¿En qué canal ver partido EN VIVO? El partido será transmitido a través de ESPN por TV cable en Perú, Uruguay y resto de Sudamérica. ¿Dónde verlo ONLINE? Para ver el partido vía streaming por internet deberás mirar la señal de Disney Plus Premium, disponible en toda Sudamérica. Sigue todas las incidencias del partido en El Comercio.

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