La respuesta de Nancy Corzo a Gremco en plena disputa judicial con Universitario. Foto: Universitario/YouTube
La respuesta de Nancy Corzo a Gremco en plena disputa judicial con Universitario. Foto: Universitario/YouTube
Por Redacción EC

La disputa entre Universitario de Deportes y Gremco volvió a subir de tono, esta vez con una respuesta directa de Nancy Corzo, gerente de Finanzas del club crema, a los cuestionamientos y advertencias realizados desde la empresa.

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