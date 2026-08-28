La disputa entre Universitario de Deportes y Gremco volvió a subir de tono, esta vez con una respuesta directa de Nancy Corzo, gerente de Finanzas del club crema, a los cuestionamientos y advertencias realizados desde la empresa.

Durante su intervención, Corzo aseguró que no se siente intimidada por las notificaciones que recibe en el marco de la controversia y destacó su amplia experiencia en el sistema financiero y en procesos de recuperación y reestructuración.

Nancy Corzo responde a Gremco

La gerente de Finanzas de Universitario fue enfática al referirse a las advertencias que, según explicó, también llegan a su despacho.

“Quisiera decirle al señor Gamarra que no me amenace, en verdad no lo voy a decir, no me gusta. Soy de muy perfil bajo, las personas que trabajan conmigo y que me conocen, pero yo tengo una trayectoria de 43 años en el sistema financiero, tanto nacional como internacional, y 23 años en el área de recuperaciones y reestructuraciones”, señaló la dirigente crema.

Corzo sostuvo que conoce el marco legal relacionado con la situación del club y mencionó expresamente las leyes 28809 y 32113: “Tengo muy en claro el tema de la ley 28809 y la 32113, etcétera, etcétera”.

Administrador crema presentó el balance de su primer año de gestión y desmintió a Gremco, que sí figura en el Plan de Viabilidad, pero no empezaría a cobrar antes de 2035. | Foto: Universitario de Deportes

La funcionaria también dejó una de las frases más contundentes de su intervención al señalar que las comunicaciones que recibe no modifican su posición frente al proceso.

“Todas esas notificaciones me llegan a mí también, ya lo dijo el administrador provisional, y no me intimida, en verdad, no me intimida”, señaló.

“Como me ve mujer, probablemente diga, se va a asustar”

Corzo también hizo referencia a la posibilidad de que su condición de mujer haya influido en la percepción que, según ella, podrían tener algunas personas sobre su reacción frente a las advertencias.

“Entonces, todos estos temas podrían ser, que como me ve mujer, probablemente diga, se va a asustar”, dijo en conferencia de prensa.

La gerente de Finanzas cerró su intervención reiterando que no considera que las acciones o notificaciones recibidas puedan amedrentarla: “No me intimida, en verdad, no me intimida”.

¿Qué ocurre entre Universitario y Gremco?

Las declaraciones de Corzo se producen en medio de una nueva escalada del conflicto entre Universitario y Gremco. La controversia tomó fuerza luego de que el Poder Judicial concediera una medida cautelar solicitada por Gremco que dispuso el levantamiento provisional de la suspensión del procedimiento concursal del club ante Indecopi. La resolución fue emitida el 20 de agosto por el entonces magistrado Edwin Bautista Dipaz.

Ante esta decisión, el administrador provisional de Universitario, Franco Velazco, anunció una ofensiva legal. El club presentó una queja ante la Junta Nacional de Justicia contra Bautista Dipaz y una denuncia penal ante la Fiscalía Superior por el presunto delito de prevaricato. Además, informó sobre otra denuncia por presunto fraude procesal contra representantes y abogados vinculados con Gremco.

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