El Club Deportivo Municipal anunció la incorporación del defensa central Nelinho Quina, de 39 años, como refuerzo para afrontar el torneo Tradición Copera. El experimentado futbolista peruano se suma al equipo edil con el objetivo de aportar su trayectoria y liderazgo en esta nueva etapa de la institución.

El club hizo oficial su llegada a través de sus redes sociales, donde destacó las cualidades del zaguero y le dio la bienvenida a la denominada Franja.

Nelinho Quina jugará por Deportivo Municipal. Foto: Instagram/@clubdeportivomunicipal

En su anuncio, Deportivo Municipal resaltó la experiencia del defensor y el aporte que espera de él para afrontar el desafío deportivo.

“¡Bienvenido, Nelinho Quina! El experimentado defensor central se suma al Club Deportivo Municipal para aportar su trayectoria, liderazgo y compromiso en esta nueva etapa.¡Vamos juntos por este desafío!“, señaló el conjunto edil, confirmando así la incorporación del zaguero, quien continuará su carrera en el fútbol peruano con la camiseta de uno de los clubes tradicionales del país.

El recorrido de Nelinho Quina en el fútbol peruano

A lo largo de su carrera, Quina ha defendido los colores de diferentes equipos nacionales. Entre los clubes por los que pasó figuran Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Alianza Atlético, instituciones en las que acumuló experiencia en distintas etapas de su trayectoria profesional.

Su recorrido por el fútbol peruano le permitirá aportar conocimiento y experiencia a Deportivo Municipal, que busca afrontar el torneo Tradición Copera con un plantel competitivo.

El defensor también ha participado en competiciones de distintas categorías del fútbol nacional. En 2025 jugó la Copa Perú con Unión Minas de Pamputa, mientras que a comienzos de 2026 integró las filas de Estudiantil CNI, equipo con el que disputó la Liga 2.

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