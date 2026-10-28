Nelinho Quina jugará por Deportivo Municipal. Foto: Instagram/@clubdeportivomunicipal
Nelinho Quina jugará por Deportivo Municipal. Foto: Instagram/@clubdeportivomunicipal
Por Redacción EC

El Club Deportivo Municipal anunció la incorporación del defensa central Nelinho Quina, de 39 años, como refuerzo para afrontar el torneo Tradición Copera. El experimentado futbolista peruano se suma al equipo edil con el objetivo de aportar su trayectoria y liderazgo en esta nueva etapa de la institución.

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