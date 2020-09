Nelson Olveira no necesita una máquina del tiempo para viajar al pasado: en cada esquina de Montevideo le recuerdan el Quinquenio con Peñarol, algunos excompañeros le comentan por aquellas jornadas de entrenamiento que comenzaban a las 7 de la mañana y terminaban por la noche, en Los Aromos (cuartel del cuadro aurinegro), y los medios, tratando de escarbar los detalles mínimos de esa década de los noventa, llegaron a contar hasta las cábalas. El bus, por ejemplo, no arrancaba si todos no ocupaban los asientos de siempre o no ingresaba al estadio Centenario si Gregorio Pérez antes no se quitaba el saco.

En Perú tampoco necesita de tanta tecnología; en el universo de los grandes, como Alianza Lima, también hay espacio suficiente en el corazón para guardar lo que vale la pena. Hace 18 años, un día como hoy, dos clubes peruanos jugaron por primera vez en una Copa Sudamericana -al año siguiente nos iba a regalar una de las más grandes sonrisas de nuestra historia con el título de Cienciano-: los íntimos se midieron frente a Universitario.

El cotejo para los victorianos era esperado por dos detalles. Primero, porque había que saldar cuentas de lo que había pasado hace poquito en el Apertura. La ’U’ de Ángel Cappa dio la vuelta en una final de ida y vuelta. ¿Y lo segundo? Ver por primera vez a Nelson Olveira con la blanquiazul. Sí, el zaguero que en Paso de Los Toros, una ciudad charrúa del departamento de Tacuarembó, decía que podía jugar de lateral, volante de primera línea y hasta de arquero con tal de estar en la cancha, que debutó con Fénix, que fue parte de la época dorada de Peñarol, que defendió la celeste de su país y que le dijo no a una oferta de Europa para llegar a Matute.

“Yo estaba en Racing de Uruguay y me salieron dos propuestas: una para Rusia y otra para Alianza. Las condiciones no estaban para ir a Rusia y decidí por Alianza, por ser una institución grande, por el proyecto que tenía”, le contó el defensor a El Comercio. No llegó solo, lo hizo junto a un ’9′ que también tenía un CV que llamaba la atención: el ’Potro’ Luis Romero.

El ’Canario’ ganó los cinco clásicos que disputó y fue campeón en el 2003 (fuente: Alianza History). “Alianza fue todo lo que imaginé”, nos confesó. Pero lo que nunca imaginó es que un día después de su primer partido iba a aparecer en las portadas de todos los medios, con los brazos abiertos y sonriendo. El tipo que no perdonaba en las divididas y de semblante serio, había entrado en solo 90 minutos a la historia.

Fecha Clásicos Torneo 04/09/2002 Alianza Lima 1-0 Universitario Copa Sudamericana 11/09/2002 Universitario 0-1 Alianza Lima Copa Sudamericana 30/10/2002 Alianza Lima 3-2 Universitario Torneo Descentralizado 09/03/2003 Alianza Lima 1-0 Universitario Torneo Descentralizado 18/05/2003 Universitario 2-4 Alianza Lima Torneo Descentralizado

Farfán, el único al que no pateaba

En el diccionario de Nelson Olveira la definición de zaguero es la siguiente: “Tiene que ser simple, saber sus limitaciones y ser agresivo porque el que está al frente también quiere ganar”. En La Victoria, según Henry Quinteros, no era necesario llegar al fin de semana para comprobarlo. En los entrenamientos se jugaba la vida cada vez que iba al juego aéreo o en el uno contra uno. Aunque Jefferson Farfán era el único que no necesitaba salir con canilleras a las prácticas.

Pero la ’Foquita’ no solo se libraba de un puntapié por su talento, sino por un tema de precaución. “Cuando le tocaba enfrentar a Jefferson, decía: ’No le daré mucho porque después nos va a salvar’. Encima tenía un gran don de mando. A veces agarraba y gritaba: ’¿cuándo van a meter goles estos chicos’. Se refería a Farfán y el ’Zorrito’ Aguirre”, le contó el ’Pato’ Quinteros a El Comercio. Ahora, el recuerdo por Farfán aún está en el defensor uruguayo. “Se veía que iba a ser un jugador importante a nivel mundial. Cuando uno ve a jugadores marcar la diferencia, sabe que van a durar poco en la institución y eso pasó”, contó Nelson.

El compañerismo del ’Canario’ tenía que ver con un liderazgo que hasta ahora recuerda Quinteros. Para él dejó la valla alta en la institución: “Era un central muy aguerrido, que metía mucho y que hablaba muchísimo en el campo. Nunca se quedaba callado. Creo que es el central con más recorrido y logros que ha venido a Alianza en este tiempo, sin desmerecer a otros centrales”.

¿Cuál es el presente del zaguero? Por ahora es técnico y sueña con la oportunidad de estar en el banquillo de Matute: “Dirigir a Alianza es una ilusión que tengo”. Veremos si le toca escribir una historia con el buzo íntimo. Veremos.

Nelson Olveira estuvo hasta mediados del 2003: luego llegó a Gimnasia de Argentina (foto: difusión)

El sueño de ’pibe’

Es la noche del 4 de setiembre del 2002 y Nelson Olveira sigue en la cancha, muy cerquita al arco que da a la tribuna sur. No puede avanzar porque hay mucha prensa a su alrededor y porque quiere enviarle un mensaje al hincha de Alianza Lima. Infla el pecho, toma aire y...”este debut es el sueño de ’pibe’”. Los compañeros que van camino al camarín pasan y lo vuelven a felicitar. Olveira tenía razón: debutar con gol en un clásico y que sea en el primer partido de la historia de un torneo internacional, es el sueño de todo niño.

Encima, el triunfo de los íntimos también es recordado porque lo lograron con nueve hombres (les expulsaron a Henry Quinteros y Juan Jayo en aquella oportunidad). “El ’Potro’ Romero recuerdo que me dijo: ’Arrancaste con el pie derecho porque marcaste en un partido muy importante’. Esa es la realidad y está en la historia de Alianza. Y eso la gente lo recuerda también”, mencionó el ’Canario’.

¿Cómo terminó el certamen para los victorianos? Siete días después volvieron a vencer 1-0 al ’compadre’ y pasaron a octavos de final. En esa llave eliminaron por penales a Barcelona de Ecuador y el recorrido terminó en cuartos: chocaron frente a Nacional de Uruguay, justo otro rival de toda la vida de Nelson, quien cierra su etapa en Alianza con la siguiente frase: “La gente me marcó, porque el hincha siempre acompañó. Eso no se te borra”. Tan cierto, hay cánticos que nunca se borran.

VIDEO RELACIONADO

Butrón salvó a Alianza Lima del gol de Cusco FC. (Fuente: GOLPERU)





MÁS EN DT...