Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

“Nene Inca” y “sucesor de Pelé”: los elogios del diario Olé a Teófilo Cubillas por su trayectoria. (Foto: GEC)
“Nene Inca” y “sucesor de Pelé”: los elogios del diario Olé a Teófilo Cubillas por su trayectoria. (Foto: GEC)
/ ANDRES VALLE
Por Redacción EC

El diario argentino Olé dedicó un especial reconocimiento a la carrera de Teófilo Cubillas, quien cumplió 77 años y es considerado uno de los mejores futbolistas peruanos de todos los tiempos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.