El diario argentino Olé dedicó un especial reconocimiento a la carrera de Teófilo Cubillas, quien cumplió 77 años y es considerado uno de los mejores futbolistas peruanos de todos los tiempos.

“Teófilo Cubillas, leyenda del fútbol peruano y mundial, marcó una época gracias a su pegada y su capacidad para hacer goles aunque no era delantero”, se puede leer en una publicación difundida en redes sociales

Olé destacó la calidad del “Nene”, considerado uno de los grandes talentos que dio el continente en el siglo XX. Además, recordó los elogios de Maradona y Pelé hacia el peruano, quien también fue la inspiración de Chilavert.

Asimismo, el post destaca la elegancia de Cubillas en la cancha, su precisión en los tiros libres y su capacidad goleadora, virtudes que lo convirtieron en una figura inolvidable para los hinchas.

De igual manera, repasa sus 10 goles en los Mundiales, su título en la Copa América de 1975 y demás logros a nivel indivitual y colectivo.

