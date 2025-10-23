Alianza Lima confirmó en la direción técnica a Néstor Gorosito de cara a la siguiente temporada y son semanas clave para definir también la continuidad de varios jugadores del plantel.

Los que más generan incertidumbre son, sin lugar a dudas, los veteranos atacantes Paolo Guerrero y Hernán Barcos, sobre quienes el estratega argentino compartió su postura.

“El club está abocado en tratar de que sigan los dos: Guerrero y Barcos. Se está viendo cómo arreglar la situación de ambos. Son dos muchachos grandes, con mucha jerarquía”, dijo en conferencia de prensa.

“Tienen un instinto de competitividad y son espejo para los compañeros, tanto dentro como fuera de la cancha”, añadió Gorosito.

En esa línea, contó que ya le manifestó a los dirigentes cuál es la idea su comando técnico.

“Deben evaluar y ver qué es lo mejor para la institución. Son emblemas y ejemplo para los chicos”, finalizó.

Gorosito ha alcanzado importantes triunfos, incluso históricos, a lo largo de la campaña internacional en 2025, pero la deuda fue en el campeonato local, pues se encuentra lejos de pelear con Universitario el primer lugar.

Alianza Lima jugará el viernes 31 de octubre ante FBC Melgar en Matute, con la ambición de asegurar el segundo lugar en la tabla acumulada.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.