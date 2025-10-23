El entrenador de Alianza Lima dijo que ya le comunicó a la dirigencia su intención de que renueven para la próxima temporada.
El entrenador de Alianza Lima dijo que ya le comunicó a la dirigencia su intención de que renueven para la próxima temporada.
Redacción EC
Redacción EC

confirmó en la direción técnica a de cara a la siguiente temporada y son semanas clave para definir también la continuidad de varios jugadores del plantel.

LEE TAMBIÉN: Néstor Gorosito y su dura crítica al campeonato: “Nosotros sabemos que la cancha no está igual para todos los equipos”

Los que más generan incertidumbre son, sin lugar a dudas, los veteranos atacantes Paolo Guerrero y Hernán Barcos, sobre quienes el estratega argentino compartió su postura.

“El club está abocado en tratar de que sigan los dos: Guerrero y Barcos. Se está viendo cómo arreglar la situación de ambos. Son dos muchachos grandes, con mucha jerarquía”, dijo en conferencia de prensa.

“Tienen un instinto de competitividad y son espejo para los compañeros, tanto dentro como fuera de la cancha”, añadió Gorosito.

MIRA: Piero Quispe anhela ser convocado nuevamente a la selección: “Voy a trabajar para el otro mes poder estar ahí”

En esa línea, contó que ya le manifestó a los dirigentes cuál es la idea su comando técnico.

“Deben evaluar y ver qué es lo mejor para la institución. Son emblemas y ejemplo para los chicos”, finalizó.

Gorosito ha alcanzado importantes triunfos, incluso históricos, a lo largo de la campaña internacional en 2025, pero la deuda fue en el campeonato local, pues se encuentra lejos de pelear con Universitario el primer lugar.

Alianza Lima jugará el viernes 31 de octubre ante FBC Melgar en Matute, con la ambición de asegurar el segundo lugar en la tabla acumulada.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC