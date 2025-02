Alianza Lima venció al Nacional de Paraguay la noche del miércoles 12 de febrero 3-1 y avanzó a la segunda ronda de la Copa Libertadores de 2025, donde se enfrentará al seis veces campeón continental Boca Juniors.

Luego del partido, Néstor ‘Pipo’ Gorosito brindó conferencia de prensa y respondió a El Comercio sobre el enfrentamiento ante Boca Juniors por la CONMEBOL Libertadores.

“A intentar no, nosotros vamos a querer ganar, no es que queremos intentar. Después veremos si nos da el cuero o no nos da el cuero, pero Alianza es un equipo grande de Sudamérica y dentro de la cancha somos 11 contra 11 y tenemos mucha confianza en el plantel que tenemos, en los jugadores que tenemos, estamos yendo de menor a mayor , después la realidad nos marcará si nos alcanzó o no”, respondió Gorosito a El Comercio.

“Jugar de igual a igual tanto acá como allá para ganar, nosotros vamos a jugar para ganar, después nos superarán o no, veremos, pero nosotros jugamos para ganar, no jugamos para ver qué pasa y qué va a hacer Boca”, agregó.

“Trataremos de imponer nuestro juego y después veremos quién juega mejor, en fútbol es muy difícil hablar de lo que puede llegar a pasar”, finalizó el ‘Pipo’.

Recordemos que la llave de Alianza vs Boca se jugará primero en Matute el martes 18 de febrero y se cierra en Argentina el martes 25 de febrero.