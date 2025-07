A pocas horas del trascendental encuentro de Alianza Lima ante Gremio de Porto Alegre, el entrenador blanquiazul Néstor Gorosito explicó la titularidad de una joven promesa con gran proyección, Piero Cari.

El mediocampista de 17 años se ha ganado un lugar en el once íntimo, teniendo importantes encuentros tanto en la Liga 1 Te Apuesto, como en la Copa Libertadores.

“Juega por las condiciones naturales que tiene, no lo ponemos nosotros, se pone solo con lo que rinde en los entrenamientos y en los partidos que le toca jugar, dijo en declaraciones a RPP.

“Nosotros no miramos antecedentes, miramos actualidad. Somos respetuosos con los antecedentes pero miramos lo de ahora. El que juega bien, juega”, añadió, luego de ser consultado por la suplencia de Pablo Ceppelini.

En esa línea, Gorosito también destacó la gran competitividad en su plantel y los rendimientos sostendidos de muchos de ellos que incluso integran la blanquirroja.

“Tuvimos 6 jugadores en la selección mayor, algo que hace mucho tiempo no hacía Alianza Lima, teniendo en cuenta también que Piero Cari se apunta como opción. No de sparring, para mí va a jugar 15 años en la Selección. Yo no sé cuántos equipos tienen tantos jóvenes jugando el torneo y Copa Libertadores. Eso es mérito del club”, finalizó.

Alianza Lima recibirá este miércoles 16 de julio a Gremio en el estadio Alejandro Villanueva desde las 7:30 p.m. (hora peruana).

El ganador de este repechaje accederá alos octavos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro de vuelta se jugará en Porto Alegre el próximo 23 en el mismo horario.

