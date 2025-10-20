Alianza Lima no resigna aún el campeonato y sigue en la pelea, tras importante triunfo de visita ante Sport Huancayo, por la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto, con Néstor Gorosito en el banco de suplentes.
Esto último ya es una novedad, tras cumplir varias fechas de suspensión y dejó un mensaje claro al hincha blanquiazul, pues bajar los brazos no es opción en La Victoria.
“Contento por el esfuerzo que hizo el plantel. Estos 10 meses y medio han sido de crecimiento, tuvimos 15 días no tan buenos que nos dejaron casi fuera del torneo local, aunque todavía matemáticamente seguimos expectantes”, dijo en conferencia de prensa.
“Sin duda, vistiendo esta camiseta siempre hay ganar y todo el plantel trata de hacerlo siempre. Hoy en una cancha difícil, Alianza logró su segundo triunfo en 6 años acá. Nosotros tenemos que ganar y ver qué es lo que pasa. Sabemos que estamos lejos, que es un poco difícil, pero trataremos de jugar y ganar todo lo que nos queda”, añadió el estratega argentino.
Los blanquiazules agotan, en las jornadas finales del campeonato, sus últimas chances de ganar el segundo torneo del año y forzar unas finales, las mismas que se ven poco probables por la ventaja de Universitario.
Lo cierto es que, de no ganar el título nacional, dependé de sí mismo para culminar la temporada en el segundo lugar de la tabla acumulada, y así asegurar su cupo en la fase de grupos de la Copa Libertadores.
