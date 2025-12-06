Gorosito vs. Autuori, cuestionados por la tribuna y con un respaldo dirigencial a prueba: ¿Realmente se juegan el puesto hoy en Matute?

El camino de Gorosito

Sin duda, una de las grandes virtudes que Alianza Lima reconoce en Néstor Gorosito ha sido la campaña internacional que hizo este 2025. Pasar de fase previa de Copa Libertadores a cuartos de final de Copa Sudamericana con 18 partidos en el medio fue una hazaña para un equipo peruano. Sin embargo, la gran duda siempre se quedó en el torneo local que era reconocido como el objetivo principal.

En el Torneo Apertura, el equipo de ‘Pipo’ se quedó a dos puntos de Universitario, mientras que en el Torneo Clausura quedó en cuarto lugar con nueve puntos menos que los ‘cremas’. A razón de ello, hoy en día Alianza Lima viene jugándose una llave ante los ‘celestes’ para ver quién se enfrentará a Cusco FC para llegar a ser Perú 2.

Néstor Gorosito. (Foto: Getty Images)

Lejos de ser el objetivo principal, una percepción en el hincha de Alianza Lima es que la renovación de Néstor Gorosito se dio con mucha anticipación. Si bien ya se venía rumoreando desde fines de setiembre, fue en octubre que se llegó a un acuerdo con el estratega argentino incluso antes de que Alianza Lima pudiera quedar como Perú 4. Sin embargo, el respaldo del área deportiva del club victoriano era tal que no dudaron en extender el vínculo con el técnico más allá de la foto final del año.

A lo largo de su paso por Alianza Lima, Gorosito ha dirigido un total de 54 partidos entre torneo nacional e internacional, de los cuales ha ganado 28, empató 15 y perdió 11. Asimismo, según pudimos conocer, la decisión de Alianza Lima de que el entrenador pueda quedarse para el próximo año es firme, más allá de que pueda tener un mal resultado ante Sporting Cristal este sábado y culmine en cuarto lugar.

Paulo Autuori declaró en conferencia de prensa tras la victoria de Sporting Cristal a Atlético Grau. (Foto: SC)

El camino de Autuori

El caso de Autuori cuenta con algunos paleativos. El entrenador brasilero no estuvo a cargo del cuadro ‘celeste’ desde inicio de temporada, sino desde mediados de abril. En total, ha dirigido 31 encuentros, de los cuales ganó 16, empató 7 y perdió 8.

En el Torneo Apertura, Sporting Cristal culminó en quinto lugar con 32 puntos, a siete del puntero, mientras que en el Torneo Clausura tuvo una mejor posición al terminar tercero con 31 puntos, nueve menos que el líder.

En el caso de Paulo Autuori, se conoce que el entrenador tiene contrato con Sporting Cristal hasta fines del 2026 y, según palabras de Julio César Uribe, Director Deportivo del club, su continuidad es esencial y cuenta con todo el respaldo para quedarse más allá de que pueda quedar en cuarto lugar en caso de perder con Alianza Lima.

A diferencia de la gran polarización que existe en Alianza Lima con el caso de Néstor Gorosito y el sector de hinchas que considera que el entrenador no debería continuar, en Sporting Cristal sí existe un mayor consenso en tanto a que Paulo Autuori puede hacer un mejor trabajo iniciando junto al equipo desde la pretemporada.

