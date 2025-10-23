Fiel a su estilo, el entrenador de Alianza Lima, Néstor Gorosito, fue muy crítico sobre la Liga 1 Te Apuesto, pues considera que existen algunos clubes que se ven favorecidos por las condiciones del torneo y algunas decisiones arbitrales.

De hecho, su carácter le ha generado una serie de suspensiones y no poder dirigir desde el banquillo en gran parte de la temporada.

“Nosotros sabemos que la cancha no está igual para todos los equipos, pero bueno, hay que imponerse a las injusticias y no tomarlo como un impedimento para campeonar”, dijo el estratega de 61 años.

“Alianza Lima siempre tiene que campeonar lo que juegue y nos encanta el desafío”, añadió.

Gorosito ha alcanzado importantes triunfos, incluso históricos, a lo largo de la campaña internacional en 2025, pero la deuda fue en el campeonato local, pues se encuentra lejos de pelear con Universitario el primer lugar.

Alianza Lima jugará el viernes 31 de octubre ante FBC Melgar en Matute, con la ambición de asegurar el segundo lugar en la tabla acumulada.

