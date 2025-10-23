El entrenador de Alianza Lima brindó sus primeras declaraciones tras confirmar que seguirál al mando del club de La Victoria en 2026.
El entrenador de Alianza Lima brindó sus primeras declaraciones tras confirmar que seguirál al mando del club de La Victoria en 2026.
Redacción EC
Redacción EC

Fiel a su estilo, el entrenador de Alianza Lima, , fue muy crítico sobre la Liga 1 Te Apuesto, pues considera que existen algunos clubes que se ven favorecidos por las condiciones del torneo y algunas decisiones arbitrales.

LEE TAMBIÉN: Piero Quispe anhela ser convocado nuevamente a la selección: “Voy a trabajar para el otro mes poder estar ahí”

De hecho, su carácter le ha generado una serie de suspensiones y no poder dirigir desde el banquillo en gran parte de la temporada.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Fernanda Huapaya

“Nosotros sabemos que la cancha no está igual para todos los equipos, pero bueno, hay que imponerse a las injusticias y no tomarlo como un impedimento para campeonar”, dijo el estratega de 61 años.

“Alianza Lima siempre tiene que campeonar lo que juegue y nos encanta el desafío”, añadió.

MIRA: Paolo Guerrero fue el invitado especial del stream de Sergio Agüero y ‘Coscu’ en la reacción del Flamengo vs. Racing

Gorosito ha alcanzado importantes triunfos, incluso históricos, a lo largo de la campaña internacional en 2025, pero la deuda fue en el campeonato local, pues se encuentra lejos de pelear con Universitario el primer lugar.

Alianza Lima jugará el viernes 31 de octubre ante FBC Melgar en Matute, con la ambición de asegurar el segundo lugar en la tabla acumulada.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC