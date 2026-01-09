Néstor Grindetti, presidente de Independiente de Avellaneda sobre Alianza Lima: “Es una de las instituciones más prestigiosas de Sudamérica”

¿Por qué es importante rendir homenaje en vida a los campeones del 1975?

A pocos días del partido amistoso entre Alianza Lima frente a Independiente de Avellaneda por la Serie Río de la Plata. El primer partido del año en lo que será el estreno de Pablo Guede en el banquillo blanquiazul se llevará a cabo este sábado 10 de enero, a las 7:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Parque Viera de Montevideo, que tiene la capacidad para recibir un promedio de 10.500 espectadores.

Alianza Lima llegará al cotejo con pocos días de preparación, y es que como se conoce los dirigidos por Pablo Guede arrancaron su pretemporada el pasado sábado 3 de enero y posteriormente viajarán a Uruguay para seguir concentrando y quedar listos para su primer reto de talla internacional del 2026. Esta gira también servirá como un termómetro previo a lo que será la Noche Blanquiazul, el próximo 24 de enero contra Inter Miami en el Estadio de Matute.

En esa línea, partiendo que el primer juego de Alianza Lima será ante Independiente de Avellaneda, club argentino, El Comercio llamó al presidente de dicho equipo, Néstor Grindetti, quien se refirió a dicho juego de manera breve,

“El concepto que tenemos de Alianza Lima es alto,es una de las instituciones más prestigiosas de Sudamérica, no cabe duda eso”, afirmó en un primer momento.

Luego, se refirió sobre lo que significa para Independiente de Avellaneda el partido y jugar la Serie Rio de Plata.

“Para Independiente suma mucho, esto es parte de nuestra pretemporada, lo tomamos con total seriedad. Como te digo es oarte de la formación del equipo que va a arrancar temporada acá en Buenos Aires la última semana de enero. Le damos mucha importancia y lo tomamos con total seriedad siendo partidos amistosos dentro de un esquema de pretemporada”, sentenció Néstor Grindetti a El Comercio.

Finalmente, el equipo de Alianza Lima viajó este miércoles a la medianoche con rumbo a Uruguay para disputar el torneo Serie de Río de la Plata.